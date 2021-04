Extreme E: Equipe de Hamilton termina classificação no topo

A equipe X44 de Lewis Hamilton liderou a classificação combinada para o evento inaugural da Extreme E no deserto na Arábia Saudita, com uma penalidade que derrubou a equipe de Nico Rosberg do primeiro para o terceiro lugar.

Dois acidentes importantes na sessão de qualificação de abertura e mais problemas de confiabilidade para a Chip Ganassi Racing significaram que apenas seis das nove equipes conseguiram competir.

A dupla da Rosberg X Racing composta por Molly Taylor e Johan Kristoffersson correu com 4s7 de vantagem na sessão de classificação da tarde, superando os pilotos da X44, Cristine Gutierrez e Sebastien Loeb.

Mas Taylor entrou na zona de troca de pilotos a 44km/h, recebendo uma penalidade de 60 segundos para negar à equipe a chance de manter a liderança, depois de ter feito uma corrida forte.

Carlos Sainz Sr. fez outra boa exibição no segundo contra-relógio, depois de assumir o volante, para garantir a segunda posição. Catie Munnings e o campeão mundial de Rallycross de 2019, Timmy Hansen, terminaram em quarto.

A JBXE de Jenson Button finalmente usou toda a potência do motor de 550 cv, tendo corrido conservadoramente pela manhã, o campeão mundial de Fórmula 1 de 2009 diminuiu a diferença para Loeb e Kristoffersson por 3 segundos.

No entanto, a companheira de equipe Mikaela Ahlin-Kottulinsky entrou na zona de troca de piloto com limitação de velocidade bem além do limite de 30km/h para ganhar uma enorme penalidade de três minutos.

Ela e Button tiveram mais uma punição de 30s por completar sua troca abaixo do limite de tempo mínimo de 45 segundos. Isso baixou o par de quinto para o sexto lugar.

Laia Sanz, Carlos Sainz, Acciona | Sainz XE Team Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

