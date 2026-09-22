Autódromo de Brasília é homologado pela FIA para receber F4 Brasil

O Autódromo Internacional Nelson Piquet recebeu a homologação oficial da Federação Internacional de Automobilismo, o que permite a realização de uma etapa da Fórmula 4 Brasil neste fim de semana. E o palco inédito para a categoria traz memórias para a equipe Starrett Bassani F4.

A homologação é um processo necessário para que as categorias de monopostos chanceladas pela FIA possam correr em um circuito, seguindo os parâmetros internacionais determinados pela Federação para categorias de nível F4.



Além de enaltecer o aspecto de desenvolvimento dos pilotos com mais um autódromo certificado para desafiar os jovens pilotos egressos do kart, o engenheiro, Eduardo Bassani observa que é mais um legado da F4 para o automobilismo brasileiro.



Se é inédita na categoria, a pista é uma velha conhecida do chefe da equipe sediada em Itu e quem tem 49 vitórias em sua história em monopostos. Uma delas aconteceu justamente em Brasília, com Nelson Merlo na campanha do título de 2005 na F-Renault.



Merlo que também estará em Brasília junto com a equipe Starrett Bassani como coach do piloto Paulo Willemann, trabalhando novamente em parceria com Eduardo 21 anos depois do triunfo como piloto.

“Fico muito contente em voltar a correr em Brasília", disse Bassani. "Desde sua criação a F4 Brasil já revelou grandes talentos que hoje brilham pelo mundo, como por exemplo o primeiro campeão Pedro Clerot que acaba de ganhar uma corrida da FIA F3 em Madrid e com quem trabalhei no título de 2022".

"Agora temos mais um capítulo do legado da categoria, com a homologação do Autódromo Nelson Piquet. Tenho boas memórias dessa pista, com nossa vitória em 2005, a primeira do Nelson Merlo que acabou campeão da F-Renault naquele ano".

"A Starrett Bassani tem 49 vitórias em sua história e vamos muito motivados buscar a de número 50 nesse fim de semana que promete ser muito especial em Brasília”.



O Autódromo Internacional Nelson Piquet passou por uma ampla reforma e foi oficialmente reinaugurado no ano passado. Com 12 curvas, sendo 6 no sentido horário e 6 no anti-horário, é um traçado seletivo de 5.476m, sendo atualmente a pista mais extensa do Brasil.



A estreia da F4 na capital federal integra a programação especial encabeçada pela Stock Car na cidade, com a charmosa corrida de duplas na qual os pilotos regulares da categoria recebem convidados para uma jornada de endurance.



A programação da etapa da F4 determina três treinos livres extra na quinta-feira (24). Na sexta acontecem mais dois treinos livres e o quali. A rodada tripla terá duas provas no sábado e a última no domingo.

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