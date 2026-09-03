Bassani encerra primeiro dia de atividades da F4 Brasil em Interlagos na segunda posição com Pedro Lins
Atividade única da quinta-feira iniciou o terceiro final de semana da categoria em 2026
Pedro Lins
A Starrett Bassani realizou atividade única no circuito de Interlagos, para dar início ao terceiro fim de semana da F4 Brasil em 2026.
O melhor resultado da equipe veio das mãos de Pedro Lins, que terminou o dia com o segundo melhor tempo. Lins marcou 1min37s636 e colocou a Starrett Bassani na vice-liderança do único treino realizado na quinta. Lins foi responsável pela primeira vitória da Starrett Bassani na temporada da F4 Brasil em 2026, quando levou um carro com peças recém instaladas para a vitória no autódromo de Velocitta.
Paulo Willemann também conseguiu bom resultado para a equipe, fechando o top 5 da sessão com melhor volta de 1:38.484. Nacho Díaz, Franco Paolini e Elias Barbosa também andaram na pista, a fim de testarem seus carros para análise da equipe.
A F4 Brasil divide o final de semana com a Porsche Cup Brasil e não conta com os treinos extras que são comuns na categoria. Por isso, todos os treinos livres são importantes para extrair o máximo de informações antes da classificação e das corridas.
O segundo treino livre e a classificação acontecem na sexta-feira. No sábado será disputada a primeira prova da etapa e no domingo as duas corridas que encerram a programação. A F4 Brasil tem transmissão da Band Sports e dos canais oficiais da categoria.
“Foi um dia curto, com uma única sessão, então precisávamos aproveitar ao máximo cada minuto de pista para colher o máximo de informações e iniciar os ajustes do fim de semana, já que não temos os treinos extras. Amanhã voltamos para mais um treino livre e teremos a classificação logo depois, então é importante analisar os dados para chegar preparado amanhã”, disse Eduardo Bassani.
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