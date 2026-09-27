Bernardo Gentil e Fausto Arnaudo vencem corridas da Fórmula 4 Brasil em Brasília
Gentil volta a vencer na categoria e Arnaudo chega ao sexto triunfo em nove corridas disputadas
Foto de: Rafael Gagliano
Bernardo Gentil e Fausto Arnaudo dividiram as vitórias deste domingo (27) na Fórmula 4 Brasil, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Gentil venceu a segunda corrida da quarta etapa, enquanto o argentino fechou o fim de semana com seu segundo triunfo no circuito brasiliense e o sexto em nove provas disputadas na categoria. Marcelo Hahn e Fabricio Fogaça completaram o pódio da última disputa.
A primeira prova do domingo começou às 7h23, após ter sido adiada no sábado. Gentil aproveitou a largada para assumir a liderança, com Pedro Lins em segundo e Alan Soloviov em terceiro. Arnaudo, vencedor da corrida de sábado, partiu do oitavo lugar e precisou de apenas duas voltas para chegar à quarta posição.
Na quarta volta, Arnaudo superou Soloviov e avançou para terceiro. Pietro Mesquita aproveitou a disputa para também ganhar a posição. Pouco depois, o argentino passou por Lins e chegou ao segundo lugar, enquanto Gentil já havia aberto uma vantagem próxima dos cinco segundos. Mesquita também deixou Lins para trás e assumiu a terceira colocação.
A vantagem de Gentil desapareceu a cinco minutos do fim, quando Gianni Giovanelli bateu sozinho e provocou a entrada do safety car. A retirada do carro demorou e não houve tempo para uma nova relargada. A prova terminou sob bandeira amarela, garantindo a primeira vitória do piloto da TMG Racing na categoria.
Gentil completou as dez voltas e também venceu entre os rookies. Arnaudo terminou apenas 0s222 atrás, com Mesquita em terceiro, a 0s656. Fogaça foi o quarto e registrou a volta mais rápida, em 1min55s634.
“Sabíamos que não tínhamos um jogo de pneus nas mesmas condições dos demais, então tentei assumir a ponta o mais rápido possível para depois administrar o ritmo e o desgaste. Consegui fazer uma boa largada, como havia planejado, e manter uma vantagem para quem vinha atrás. No final, o safety car deu um susto, porque tínhamos quase cinco segundos de vantagem. Na hora até falei no rádio: ‘só o que me faltava’. Felizmente deu tudo certo e conseguimos trazer mais uma vitória para casa. Agora é seguir trabalhando e continuar buscando bons resultados no campeonato”, disse Gentil.
Na terceira corrida, Hahn manteve a liderança na largada, sob pressão de Arnaudo. Ainda no início da prova, Soloviov escapou para a caixa de brita na curva 3 e provocou a entrada do safety car. Paulo Willemann também ficou parado no mesmo trecho do circuito.
A relargada aconteceu com 19 minutos restantes. Arnaudo voltou ao ataque e superou Hahn para assumir a ponta. Gentil também avançou ao ultrapassar Fogaça e chegar ao terceiro lugar.
Mais atrás, Alexandre Louza perdeu a asa traseira e foi chamado aos boxes pela direção de prova para realizar o reparo. O piloto não respeitou a determinação e acabou excluído da corrida.
Arnaudo abriu vantagem na liderança, enquanto Gentil perdeu terreno e foi superado por Fogaça e Mesquita. Sem ser novamente ameaçado, o argentino recebeu a bandeirada na primeira posição. Hahn terminou 4s808 atrás, com Fogaça em terceiro, a 5s259. Mesquita foi o quarto e Gentil completou os cinco primeiros. Fogaça registrou a melhor volta, em 1min54s903.
Questionado sobre o segredo para conquistar seis vitórias em apenas nove corridas na categoria, Arnaudo destacou o trabalho realizado dentro e fora das pistas.
“É fruto de muito trabalho de toda a equipe. A gente trabalha muito durante a semana, no simulador, na preparação física e também no aspecto psicológico. Existe um trabalho muito grande por trás de cada corrida e sou muito agradecido a todos que tornam possível estar aqui hoje e disputar a categoria. Também agradeço muito à Cavaleiro, que me abriu as portas e me deu essa oportunidade. Seguimos trabalhando para buscar ainda mais”, destacou Arnaudo.
Resultado da Corrida 2 – F4 Brasil – Brasília
1º – Bernardo Gentil (TMG Racing), 10 voltas/21min29s309
2º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), +0s222
3º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +0s656
4º – Fabricio Fogaça (Cavaleiro Sports), +1s444
5º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +2s005
6º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +2s641
7º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +3s018
8º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), +3s677
9º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), +4s694
10º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), +5s295
11º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), +5s960
12º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), +6s839
13º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), +7s544
14º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +7s923
NC – Gianni Giovanelli (TMG Racing), 7 voltas
NC – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), 0 volta
Resultado da Corrida 3 – F4 Brasil – Brasília
1º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), 16 voltas/33min48s797
2º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +4s808
3º – Fabricio Fogaça (Cavaleiro Sports), +5s259
4º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +6s349
5º – Bernardo Gentil (TMG Racing), +13s329
6º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +27s175
7º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +28s720
8º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), +29s706
9º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +50s740
10º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), 1 volta
11º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), 1 volta
NC – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), 11 voltas
NC – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), 10 voltas
NC – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), 1 volta
NC – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), 0 volta
DQ – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), excluído
Classificação do campeonato – Fórmula 4 Brasil
1º – Fausto Arnaudo – 185 pontos
2º – Bernardo Gentil – 134
3º – Pietro Mesquita – 129
4º – Marcelo Hahn – 100
5º – Pedro Lins – 91
6º – Paulo Willemann – 70
7º – Ignacio Diaz – 68
8º – Enricco Abreu – 64
9º – Fabricio Fogaça – 42
10º – João Paulo Sanzovo – 39
11º – Luiz Queiroz – 25
12º – Alan Soloviov – 22
13º – Guilherme Moleiro – 18
14º – Elias Barbosa – 18
15º – Alexandre Louza – 15
16º – Naim Saleh – 15
17º – Gianni Giovanelli – 12
18º – Franco Paolini – 11
19º – Rodrigo Rocha – 2
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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