Bernardo Gentil mantém liderança da Fórmula 4 Brasil após disputa da 2ª etapa
Cearense radicado em Brasília superou problema mecânico e incidentes para finalizar as três corridas na quarta posição
Foto de: Rafael Catelan
Realizada em 12 países, a Fórmula 4 FIA realizou no último final de semana a segunda rodada tripla da temporada de sua divisão brasileira. O palco foi o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), onde Bernardo Gentil foi um dos destaques ao finalizar o final de semana na liderança do campeonato.
Campeão da Copa Brasil e da Copa São Paulo Light de Kart em 2024, Bernardo Gentil fez bons treinos e foi líder nas últimas atividades de preparação e ajustes do carro e de
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Porém, um problema mecânico na terceira volta da tomada de tempos o impediu de conquistar um bom resultado e, assim, Bernardo Gentil ficou com o sexto melhor tempo.
Depois de superar alguns incidentes, o piloto da equipe TMG obteve excelente ritmo e finalizou as três corridas da rodada na 4ª posição, somando pontos importantes para a tabela de classificação e para a luta pelo título.
Ao fim da 2ª etapa, Bernardo Gentil soma 81 pontos – 8 a mais que Pietro Mesquita, seu companheiro de equipe – e mantém a liderança do campeonato, alcançada já na rodada de abertura, em Interlagos, em abril.
“Saio satisfeito do Velocitta. Tivemos contratempos e superamos todos com o suporte impecável da nossa equipe TMG”, analisou Bernardo Gentil. “Foram corridas bem difíceis, mas somamos pontos importantíssimos para manter na liderança do campeonato”, finalizou.
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