Bernardo Gentil mantém liderança da Fórmula 4 Brasil após disputa da 2ª etapa

Realizada em 12 países, a Fórmula 4 FIA realizou no último final de semana a segunda rodada tripla da temporada de sua divisão brasileira. O palco foi o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), onde Bernardo Gentil foi um dos destaques ao finalizar o final de semana na liderança do campeonato.

Campeão da Copa Brasil e da Copa São Paulo Light de Kart em 2024, Bernardo Gentil fez bons treinos e foi líder nas últimas atividades de preparação e ajustes do carro e de

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Porém, um problema mecânico na terceira volta da tomada de tempos o impediu de conquistar um bom resultado e, assim, Bernardo Gentil ficou com o sexto melhor tempo.

Depois de superar alguns incidentes, o piloto da equipe TMG obteve excelente ritmo e finalizou as três corridas da rodada na 4ª posição, somando pontos importantes para a tabela de classificação e para a luta pelo título.

Ao fim da 2ª etapa, Bernardo Gentil soma 81 pontos – 8 a mais que Pietro Mesquita, seu companheiro de equipe – e mantém a liderança do campeonato, alcançada já na rodada de abertura, em Interlagos, em abril.

“Saio satisfeito do Velocitta. Tivemos contratempos e superamos todos com o suporte impecável da nossa equipe TMG”, analisou Bernardo Gentil. “Foram corridas bem difíceis, mas somamos pontos importantíssimos para manter na liderança do campeonato”, finalizou.