Bernardo Gentil vence primeira corrida da F4 Brasil em Interlagos
Piloto da TMG Racing assumiu a liderança na largada, controlou a disputa e conquistou vitória importante na luta pelo título
Bernardo Gentil
Foto de: Magnus Torquato
A Fórmula 4 Brasil realizou neste sábado (21) a primeira corrida da quinta etapa da temporada 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Bernardo Gentil, da TMG Racing, conquistou a vitória após assumir a liderança na largada e administrar a vantagem até a bandeirada.
O piloto do carro #88 terminou 1s936 à frente de Fausto Arnaudo, da Cavaleiro Sports, e não deixou o argentino abrir mais vantagem no campeonato.
Fabrício Fogaça, companheiro de equipe de Arnaudo, cruzou a linha de chegada na terceira posição, a 2s275 do vencedor. Além da vitória na classificação geral da prova, Gentil também foi o primeiro colocado entre os rookies, os estreantes da categoria.
A prova começou movimentada. Autor da pole position da etapa, na classificação realizada na manhã deste sábado, e responsável por garantir a primeira posição nos grids das corridas 1 e 3, Fogaça perdeu a liderança para Gentil logo na largada.
Arnaudo também conseguiu superar o piloto do carro #33, mas o brasileiro recuperou a segunda colocação ainda nos primeiros instantes da disputa.
Antes do encerramento da volta inicial, uma confusão envolvendo Pietro Mesquita e Elias Barbosa, no fim da reta oposta, provocou a entrada do safety car.
A relargada aconteceu na terceira passagem, quando Gentil manteve a liderança, seguido por Fogaça, Arnaudo, Marcelo Hahn e Alexandre Louza.
Com os adversários envolvidos em disputas pelas posições seguintes, Gentil aproveitou para construir uma vantagem na liderança.
O piloto da TMG Racing manteve um ritmo consistente ao longo da corrida, sem permitir que os concorrentes se aproximassem o suficiente para ameaçar a primeira colocação.
Enquanto isso, Arnaudo pressionava Fogaça na disputa pelo segundo lugar. Depois de acompanhar de perto o adversário durante várias voltas, o argentino concretizou a ultrapassagem na 11ª passagem e assumiu a vice-liderança, posição que sustentou até a bandeirada.
Outra disputa importante aconteceu pela quarta colocação. Alexandre Louza passou boa parte da corrida pressionando Marcelo Hahn e conseguiu superar o piloto da TMG Racing para terminar entre os quatro primeiros.
Hahn completou o grupo dos cinco melhores, seguido por Gianni Giovanelli, João Paulo Sanzovo e Pedro Lins.
A vitória em Interlagos mantém Bernardo Gentil na disputa pelo título da Bradesco Fórmula 4 Brasil. O vencedor destacou a regularidade ao longo da prova e reforçou que seguirá lutando pelo campeonato até a última corrida da temporada.
"Foi uma corrida de constância e gerenciamento. Consegui largar bem, ultrapassei o Fabrício logo no início e, depois da entrada do safety car, fiz uma boa relargada", disse Gentil.
"Percebi que os pilotos atrás começaram a disputar posição, o que me permitiu abrir uma vantagem. A partir daí, procurei manter meu ritmo, fazendo voltas constantes para não deixar ninguém se aproximar. Essa foi a chave para conquistar a vitória. Vamos continuar trabalhando para tirar o melhor resultado possível desta etapa. O campeonato ainda não acabou e vamos lutar até o fim. No automobilismo, tudo pode acontecer a qualquer momento. Não vamos desistir e seguiremos sempre em frente".
Resultado da Corrida 1
1º – #88 Bernardo Gentil (TMG Racing) – 32min40s510
2º – #37 Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports) – a 1s936
3º – #33 Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports) – a 2s275
4º – #15 Alexandre Louza (Cavaleiro Sports) – a 17s596
5º – #1 Marcelo Hahn (TMG Racing) – a 18s570
6º – #4 Gianni Giovanelli (TMG Racing) – a 19s690
7º – #45 João Paulo Sanzovo (TMG Racing) – a 19s915
8º – #26 Pedro Lins (Starrett Bassani F4) – a 1 volta
9º – #22 Gustavo Almeida (Cavaleiro Sports) – a 1 volta
10º – #09 Pedro Bartelle (TMG Racing) – a 1 volta
11º – #29 Enricco Abreu (Cavaleiro Sports) – a 1 volta
12º – #48 Paulo Willemann (Starrett Bassani F4) – a 1 volta
13º – #12 Alan Soloviov (Cavaleiro Sports) – a 6 voltas
14º – #16 Franco Paolini (Starrett Bassani F4) – a 13 voltas
15º – #59 Pietro Mesquita (TMG Racing) – sem voltas completadas
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