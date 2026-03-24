Equipe Bandeiras Bassani recebe Elias Barbosa para a temporada 2026 da F4 Brasil

A Bandeiras Bassani terá o piloto brasiliense Elias Barbosa para a disputa da temporada 2026 da Fórmula 4 Brasil. O jovem de 18 anos fará sua segunda temporada completa com monopostos.

Em 2025, Barbosa disputou a Fórmula Delta e terminou entre os cinco melhores da temporada vencendo duas provas. Elias é o terceiro piloto confirmado pela Bandeiras Bassani nesta temporada. A equipe já anunciou a presença de Paulo Willemann e o argentino Nacho Díaz, ambos estreantes na F4 Brasil.

A equipe Bandeiras Bassani, chefiada por Eduardo Bassani, é uma das principais no cenário de monopostos sul-americano e já venceu títulos importantes como a F3 Sul-americana, o bicampeonato de Fórmula Renault e o título de pilotos da F4 Brasil em 2024.

O calendário da F4 Brasil terá sete etapas, sendo seis em conjunto com a Stock Car e a outra no evento suporte do GP São Paulo de F1. Cada fim de semana tem três corridas e o cronograma anual contempla também inúmeras sessões de testes coletivos para favorecer o desenvolvimento de pilotos egressos do kart na realidade dos carros de competição.

A primeira etapa da F4 Brasil está marcada para Interlagos, em 25 e 26 de abril.“Eu estou muito feliz em receber o Elias na equipe, eu acho que ele é um piloto dedicado e traz na bagagem duas vitórias na Fórmula Delta, além da participação no GP São Paulo de F1 pela Fórmula 4 em 2025. Tenho certeza de que teremos uma ótima temporada juntos", disse Eduardo Bassani.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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