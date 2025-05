Depois da desclassificação de Heitor Dall'Agnol, da TMG Racing, Ciro Sobral, também da TMG, é o pole position das corridas 1 e 3 da primeira etapa da temporada 2025 da Fórmula 4 Brasil, em Interlagos. O piloto do carro #71 marcou tempos de 1min35s957 e 1min36s034. Com isso, ele irá largar na primeira colocação, na corrida 1, no sábado (3), e na 3, no domingo (4).

Dall'Agnol havia sido o mais rápido da sessão, mas irregularidades em relação a altura do carro #27 o fizeram ser desclassificado da sessão definidora de grid.

Ethan Nobels, da Cavaleiro Sports e irmão mais novo da piloto de F1 Academy e ex-F4 Aurelia Nobels, irá largar em segundo, depois de marcar 1min36s034, e Marcelo Hahn, da TMG, começará em terceiro.

Relembrando que as posições da corrida 2 da F4 Brasil são baseadas na inversão das oito posições do grid da primeira prova. Confira a tabela de tempos do treino classificatório:

Piloto Equipe Melhor Volta 2ª Melhor CIRO SOBRAL TMG RACING 1min35s957 1min36s048 ETHAN NOBELS CAVALEIRO SPORTS 1min36s034 1min36s160 MARCELO HAHN R TMG RACING 1min36s051 1min36s241 RICARDO BAPTISTA R TMG RACING 1min36s321 1min36s469 ROGERIO GROTTA CAVALEIRO SPORTS 1min36s400 1min36s412 ALCEU FELDMANN NETO CAVALEIRO SPORTS 1min36s418 1min36s419 PEDRO LINS R STARRETT BASSANI F4 1min36s560 1min36s619 PIETRO MESQUITA R TMG RACING 1min36s599 1min36s636 PEDRO LIMA R STARRETT BASSANI F4 1min36s713 1min36s868 BERNARDO GENTIL R CAVALEIRO SPORTS 1min36s799 1min37s152 MURILO ROCHA R STARRETT BASSANI F4 1min36s932 1min37s044 ENRICCO ABREU R CAVALEIRO SPORTS 1min37s144 1min37s152 CHRISTIAN HELOU R STARRETT BASSANI F4 1min37s445 1min37s617 SASHA BEISEMANN R TMG RACING 1min38s429 1min38s940 HEITOR DALL'AGNOL R TMG RACING 1min35s883 1min35s905

PÉREZ 'NA' CADILLAC, Max PAI, parceria SENNA / SCHUMI e detalhes de IMOLA-94. Lando, Lewis, GABRIEL!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!