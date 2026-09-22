F4 Brasil estreia em Brasília com argentino na liderança

A F4 Brasil entra em um novo capítulo de sua história na próxima semana. Entre os dias 24 e 27 de setembro, a categoria desembarca em Brasília (DF) para disputar a quarta etapa da temporada 2026, no Autódromo Internacional Nelson Piquet. O traçado da Capital Federal recebeu ontem a homologação da FIA (Federação Internacional do Automóvel), passando a ser um dos circuitos habilitados na América do Sul a receber a competição dos monopostos projetados pela entidade máxima do esporte a motor.

A estreia em Brasília acontece em um momento importante do campeonato. Após nove corridas disputadas nas três primeiras etapas do ano, o argentino Fausto Arnaudo chega a Brasília na liderança, com 123 pontos. O jovem de 16 anos é o primeiro estrangeiro na história da competição a liderar o campeonato. Os brasileiros Bernardo Gentil, com 101, e Pietro Mesquita (95) ocupam a segunda e terceira colocações na tabela.

A campanha de Arnaudo chama atenção também por uma particularidade: o piloto não participou da etapa de abertura e, mesmo com três corridas a menos, assumiu a liderança do campeonato. Desde sua estreia na temporada, soma quatro vitórias, duas poles, cinco pódios e três melhores voltas.

Logo atrás, a disputa permanece equilibrada. Gentil está 22 pontos atrás do líder e tem seis de vantagem sobre Mesquita. Pedro Lins e Paulo Willemann aparecem empatados com 69 pontos, enquanto o argentino Nacho Díaz soma 68, Enricco Abreu tem 64 e Marcelo Hahn, 60.

Gentil também lidera o campeonato entre os estreantes. O piloto soma 151 pontos na classificação destinada aos novatos, seguido por Díaz, com 130, e Willemann com 110.

Interlagos movimentou a disputa pelo campeonato

A F4 Brasil chega a Brasília após a terceira etapa da temporada, realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O fim de semana teve Arnaudo como principal pontuador, tomando a liderança do campeonato, antes de Gentil.

Arnaudo somou 65 pontos nas três corridas, com uma vitória e outros dois resultados que o mantiveram entre os principais pontuadores da rodada. Hahn também teve uma etapa de destaque, enquanto Willemann encerrou o fim de semana com seu melhor resultado do ano.

Primeira vez da F4 Brasil em Brasília

Desde sua criação, em 2022, a F4 Brasil nunca disputou uma etapa no Autódromo Internacional Nelson Piquet. A passagem pela capital federal amplia o número de circuitos visitados pela categoria e coloca pilotos e equipes diante de uma pista sem referências anteriores para os atuais monopostos.

A estreia também coloca os jovens pilotos diante de mais um circuito com espaço na história do automobilismo. A F4 Brasil, que integra a programação do GP de São Paulo de F1 em Interlagos, agora terá seu primeiro contato com uma pista que também recebeu carros da principal categoria do automobilismo mundial. Em 1974, Brasília sediou o GP Presidente Médici, prova extracampeonato da F1 vencida por Emerson Fittipaldi.

Mais de cinco décadas depois, será a vez de uma nova geração de pilotos de monopostos escrever sua própria história no circuito da capital federal.

Classificação do campeonato após três etapas

1º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), 123 pontos

2º – Bernardo Gentil (TMG Racing), 101

3º – Pietro Mesquita (TMG Racing), 95

4º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), 69

5º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), 69

6º – Nacho Díaz (Starrett Bassani F4), 68

7º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), 64

8º – Marcelo Hahn (TMG Racing), 60

9º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), 39

10º – Guilherme Moleiro (Cavaleiro Sports), 18

11º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), 17

12º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), 16

13º – Naim Saleh (Cavaleiro Sports), 15

14º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), 14

15º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), 9

16º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), 8

17º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), 7

18º – Rodrigo Rocha (Cavaleiro Sports), 2

19º – Fabricio Fogaça (Cavaleiro Sports), 1

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