A Fórmula 4 Brasil encerrou neste domingo (22) a quinta etapa da temporada 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com vitórias de Marcelo Hahn e Fabrício Fogaça nas corridas 2 e 3 do final de semana. As duas provas foram marcadas por recuperações importantes, disputas pelas primeiras posições e resultados que levaram a decisão do campeonato para a última etapa do ano. Disputada sábado, a corrida 1 foi vencida por Bernardo Gentil.

Na primeira prova do domingo, Hahn conquistou a vitória após superar um problema momentâneo no câmbio de seu monoposto. Já na corrida que encerrou a programação, Fogaça protagonizou uma recuperação da sétima posição do grid até o lugar mais alto do pódio.

Marcelo Hahn completou as 14 voltas da corrida 2 em 22min34s638, obtendo a vitória com 7s453 à frente de Pedro Lins, da Starrett Bassani F4. Paulo Willemann, companheiro de equipe do segundo colocado, fechou o pódio, a 7s516 do vencedor.

Apesar do bom ritmo apresentado, Hahn enfrentou uma falha momentânea no sistema de troca de marchas, que o fez perder posições. Com o funcionamento normalizado, conseguiu recuperar terreno, reassumir a liderança e construir uma vantagem confortável até a bandeirada.

Willemann também se destacou ao conquistar a vitória entre os estreantes da categoria, além de registrar a melhor volta da prova, em 1min35s997. O argentino Fausto Arnaudo, da Cavaleiro Sports, terminou na quarta colocação, seguido por Bernardo Gentil, da TMG Racing. Fabrício Fogaça completou os seis primeiros.

A estratégia de preservar pneus novos para a segunda corrida foi apontada por Hahn como um dos fatores determinantes para o resultado. O piloto também relatou o susto provocado pela falha no câmbio e destacou a importância da recuperação para a sequência do campeonato.

“Estávamos com um ritmo muito forte e optamos por utilizar os pneus novos no domingo, em vez de sábado. Acho que foi a estratégia certa para acumular o máximo de pontos. Em determinado momento, levei um susto porque o câmbio apresentou uma falha no volante e não conseguia mais trocar as marchas. Felizmente, tudo voltou ao normal. Acabei perdendo algumas posições, mas, como tínhamos um ritmo muito bom e pneus novos, consegui me recuperar, voltar à liderança e abrir uma boa vantagem”, afirmou Hahn.

A última corrida do fim de semana começou com mudanças importantes no grid. Autor da pole position da etapa, Fogaça havia garantido o direito de largar na primeira colocação, mas recebeu uma penalização de seis posições em razão do acúmulo de punições previsto no regulamento desportivo. Com isso, Gentil assumiu a posição de honra, enquanto Arnaudo, líder do campeonato, alinhou ao seu lado.

Pedro Lins também recebeu uma punição de seis posições e partiu da última colocação do grid. Alexandre Louza, que tinha a terceira posição originalmente prevista para a largada, não participou das provas de domingo.

Quando as luzes se apagaram, Arnaudo levou a melhor e assumiu a liderança, deixando Gentil em segundo e Hahn na terceira colocação. Logo nas primeiras voltas, o grupo da frente protagonizou disputas intensas, com Pietro Mesquita avançando sobre Hahn para alcançar o terceiro lugar.

Fogaça também iniciou sua recuperação rapidamente. Depois de ganhar posições na largada, o piloto da Cavaleiro Sports chegou ao quarto lugar na terceira volta, enquanto Mesquita pressionava Gentil pela vice-liderança. Na quinta passagem, Fogaça tentou uma manobra sobre Mesquita no fim da reta dos boxes, chegou a perder a trajetória ideal, mas conseguiu controlar o monoposto e permanecer na disputa.

Na sexta volta, Gentil superou Arnaudo e assumiu a liderança. A essa altura, os cinco primeiros colocados formavam um grupo destacado do restante do pelotão, enquanto as posições intermediárias eram disputadas intensamente.

A recuperação de Fogaça ganhou força na segunda metade da corrida. Na 11ª passagem, o piloto ultrapassou Arnaudo para conquistar a segunda posição. Uma volta depois, superou Gentil e assumiu a liderança, completando a escalada iniciada no sétimo lugar do grid.

Com ritmo consistente, Fogaça abriu vantagem na ponta, enquanto Gentil passou a administrar a pressão de Arnaudo pela segunda colocação. O argentino intensificou os ataques na última volta, mas o piloto da TMG Racing conseguiu se defender e preservar a posição.

Fogaça recebeu a bandeirada após 20 voltas, em 32min24s047, terminando 4s112 à frente de Gentil. Arnaudo completou o pódio, a 4s446 do vencedor. Pietro Mesquita ficou em quarto, seguido por Marcelo Hahn.

Além da vitória na classificação geral, Fogaça foi o melhor entre os rookies e registrou a volta mais rápida da prova, em 1min36s176. O piloto da Cavaleiro Sports comemorou o fato de ter transformado a adversidade causada pela perda de posições no grid na motivação que o fez se superar e conquistar a vitória.

“Acho que essa punição que recebi me deu ainda mais vontade de avançar na corrida. Só tenho a agradecer à minha equipe, porque o carro estava sensacional”, destacou Fabrício Fogaça.

Decisão em dezembro - Após a aplicação dos descartes dos dois piores resultados de cada piloto, Fausto Arnaudo lidera a classificação da Fórmula 4 Brasil, somando 227 pontos. Bernardo Gentil aparece na vice-liderança, 45 atrás do argentino. Restando 70 pontos em disputa na última etapa, marcada para os dias 12 e 13 de dezembro, em Interlagos, o representante da Cavaleiro Sports precisa conquistar mais 26 para assegurar matematicamente o título, independentemente dos resultados do adversário. Já o piloto da TMG Racing terá a missão de reverter a diferença para manter vivo o sonho de ser campeão.

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