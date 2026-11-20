F4 Brasil: Fabrício Fogaça é o mais rápido no primeiro dia de atividades em Interlagos
Piloto da Cavaleiro Sports liderou os dois treinos oficiais desta sexta-feira (20) e estabeleceu a melhor marca do dia em 1min36s410
F4 Brasil - Interlagos
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Fórmula 4 Brasil abriu nesta sexta-feira (20), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, as atividades da quinta etapa da temporada 2026. Em um dia marcado por duas sessões de treinos oficiais, Fabrício Fogaça, da Cavaleiro Sports, foi o grande destaque ao liderar ambas as atividades e estabelecer a melhor volta do dia em 1min36s410, registrada durante o treino da tarde.
A marca representou uma evolução de 0s402 em relação ao desempenho da manhã, quando Fogaça havia estabelecido 1min36s812. Além de comandar a classificação geral nas duas atividades, o piloto do carro #33 também foi o mais rápido entre os rookies, os estreantes da categoria.
Na segunda sessão, o argentino Fausto Arnaudo, líder do campeonato, terminou na vice-liderança, a 0s430 de Fogaça. Bernardo Gentil ficou em terceiro, seguido por Pedro Lins e Alexandre Louza, que completaram os cinco primeiros. Entre os rookies, Gentil foi o segundo mais rápido, enquanto Resende registrou a terceira melhor marca da classe.
As condições climáticas apresentaram diferenças ao longo da sexta-feira em Interlagos. Pela manhã, os pilotos enfrentaram sol forte e temperaturas elevadas. Já durante a segunda atividade, o calor deu lugar a um ambiente mais ameno, acompanhado por um princípio de garoa, que não chegou a molhar o asfalto.
No primeiro treino, Fogaça havia liderado uma dobradinha da Cavaleiro Sports, acompanhado por Alexandre Resende, segundo colocado a 0s367. Fausto Arnaudo terminou em terceiro, enquanto Pietro Mesquita e Paulo Filho completaram as cinco primeiras posições.
“O carro está muito bom. Consegui encaixar boas voltas nos dois treinos, mas o mérito não é só meu. É de todo mundo da equipe, que está trabalhando muito bem. A pista mudou bastante de uma sessão para outra. Depois que os carros da Porsche andam, fica muito mais aderente por causa da borracha que eles deixam no asfalto. A expectativa para o restante do fim de semana é muito positiva. Vamos buscar a pole e bons resultados nas corridas”, afirmou Fogaça.
A programação da quinta etapa continua neste sábado (21), com a classificação às 10h45 e a primeira corrida do fim de semana às 14h15. No domingo (22), a segunda prova está marcada para as 8h30, enquanto a terceira e última disputa terá largada às 16h.
Resultado do 1º treino oficial – Fórmula 4 Brasil – Interlagos (20/11/2026)
1º – #33 Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports) – 1min36s812
2º – #15 Alexandre Louza (Cavaleiro Sports) – a 0s367
3º – #37 Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports) – a 0s412
4º – #59 Pietro Mesquita (TMG Racing) – a 0s506
5º – #48 Paulo Willemann (Starrett Bassani F4) – a 0s713
6º – #1 Marcelo Hahn (TMG Racing) – a 0s853
7º – #88 Bernardo Gentil (TMG Racing) – a 0s914
8º – #4 Gianni Giovanelli (TMG Racing) – a 0s967
9º – #12 Alan Soloviov (Cavaleiro Sports) – a 1s107
10º – #21 Elias Barbosa (Starrett Bassani F4) – a 1s233
11º – #45 João Ferrucci (TMG Racing) – a 1s320
12º – #29 Enricco Abreu (Cavaleiro Sports) – a 1s471
13º – #16 Franco Paolini (Starrett Bassani F4) – a 1s547
14º – #22 Gustavo Almeida (Cavaleiro Sports) – a 1s844
15º – #09 Pedro Bartelle (TMG Racing) – a 2s603
16º – #26 Pedro Lins (Starrett Bassani F4) – a 2s680
Resultado extraoficial do 2º treino – Fórmula 4 Brasil – Interlagos (20/11/2026)
1º – #33 Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports) – 1min36s410
2º – #37 Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports) – a 0s430
3º – #88 Bernardo Gentil (TMG Racing) – a 0s599
4º – #26 Pedro Lins (Starrett Bassani F4) – a 0s662
5º – #15 Alexandre Louza (Cavaleiro Sports) – a 0s773
6º – #48 Paulo Willemann (Starrett Bassani F4) – a 0s849
7º – #29 Enricco Abreu (Cavaleiro Sports) – a 0s875
8º – #12 Alan Soloviov (Cavaleiro Sports) – a 1s023
9º – #59 Pietro Mesquita (TMG Racing) – a 1s075
10º – #1 Marcelo Hahn (TMG Racing) – a 1s081
11º – #16 Franco Paolini (Starrett Bassani F4) – a 1s144
12º – #22 Gustavo Almeida (Cavaleiro Sports) – a 1s188
13º – #09 Pedro Bartelle (TMG Racing) – a 1s317
14º – #4 Gianni Giovanelli (TMG Racing) – a 1s376
15º – #45 João Ferrucci (TMG Racing) – a 1s590
16º – #21 Elias Barbosa (Starrett Bassani F4) – a 1s745
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