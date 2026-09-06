F4 Brasil: Fausto Arnaudo fecha etapa de Interlagos com vitória
Argentino vence duas das três corridas do fim de semana. Marcelo Hahn triunfa na segunda prova da etapa
F4 Brasil em Interlagos
Foto de: Renato Mafra
Fausto Arnaudo encerrou neste domingo (6) a terceira etapa da Fórmula 4 Brasil com mais uma vitória no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O argentino venceu a terceira corrida do fim de semana, após também ter triunfado no sábado, enquanto Marcelo Hahn ficou com a vitória na segunda prova, disputada pela manhã. Foi o quarto triunfo de Arnaudo em seis corridas disputadas na categoria.
A chuva marcou as duas provas deste domingo, ambas iniciadas sob safety car. Na Corrida 2, Hahn na frente devido à inversão dos seis primeiros colocados no treino que definiu o grid e sustentou a liderança após a bandeira verde.
Pedro Lins avançou para a segunda posição, enquanto Arnaudo, vencedor no sábado e oitavo no grid, escalou o pelotão até assumir o segundo lugar. Pietro Mesquita também ganhou terreno e chegou à terceira colocação.
A prova teve incidentes envolvendo Bernardo Gentil, João Paulo Sanzovo e Enricco Abreu, que recebeu um toque de Paulo Willemann. Este último foi posteriormente punido com o acréscimo de 20 segundos ao seu tempo de prova.
Na parte final, Arnaudo se aproximava de Hahn quando Alexandre Louza escapou da pista e bateu na barreira de pneus. A neutralização durou até o final da prova e com isso Hahn confirmou a vitória por apenas 0s394, seguido por Arnaudo e Mesquita.
“Foi uma corrida ainda mais molhada do que a de ontem e a pista estava bastante complicada, com alguns pontos com muita água. O que me ajudou foi conseguir abrir uma boa vantagem nas primeiras voltas. Isso foi importante porque o Fausto vinha se aproximando bastante na parte final. A entrada do safety car acabou nos favorecendo e conseguimos confirmar a vitória. Estou muito feliz com esse resultado”, destacou Marcelo Hahn.
Arnaudo fecha etapa com nova vitória
A chuva voltou a desafiar os pilotos na terceira e última corrida. Após duas voltas sob safety car, Arnaudo manteve a primeira posição na largada, mas Paulo Willemann avançou para segundo e, ainda na primeira volta em bandeira verde, superou o argentino para assumir a liderança.
Willemann passou a comandar a prova, seguido por Arnaudo, Naim Saleh, Pedro Lins e Marcelo Hahn. Com a chuva ganhando intensidade em Interlagos, as condições da pista ficaram ainda mais delicadas.
Lins tentou superar Saleh, mas "pisou" na grama e atingiu o guard-rail na reta oposta. Na sequência, João Paulo Sanzovo e Alexandre Louza também se envolveram em um acidente no mesmo trecho, provocando nova neutralização da corrida.
Na retomada, Willemann rodou na Curva do Lago e Arnaudo reassumiu a liderança, com Saleh em segundo e Hahn na terceira posição. Pietro Mesquita também enfrentou problemas e terminou uma volta atrás.
Arnaudo permaneceu na frente até a bandeirada e conquistou a segunda vitória no fim de semana. Saleh recebeu a bandeirada em segundo, mas foi desclassificado após a prova. Com isso, Marcelo Hahn herdou a segunda colocação e Paulo Willemann foi promovido ao terceiro lugar.
Enricco Abreu terminou em quarto, com Elias Barbosa fechando os cinco primeiros. Bernardo Gentil, que havia recebido a bandeirada em quarto, recebeu uma punição de 20 segundos pelo incidente com o carro #72, de Ignacio Díaz, e caiu para a décima posição.
“Foi um fim de semana muito positivo para nós. Fomos competitivos desde os treinos, conquistamos a pole e duas vitórias em condições muito difíceis. Interlagos exige muito, principalmente com a pista mudando o tempo todo, mas conseguimos nos adaptar e aproveitar as oportunidades. Estou muito feliz e agradecido a toda a equipe Cavaleiro pelo trabalho”, destacou Fausto Arnaudo.
Com duas vitórias e um segundo lugar nas três provas, Arnaudo foi o principal destaque da terceira etapa da temporada.
Na categoria Rookie, as vitórias deste domingo ficaram com o argentino Nacho Díaz, na Corrida 2, e Paulo Willemann, na Corrida 3.
Resultado – Corrida 2 – Fórmula 4 Brasil
1º – Marcelo Hahn, 9 voltas/20min50s544
2º – Fausto Arnaudo, +0s394
3º – Pietro Mesquita, +0s801
4º – Pedro Lins, +1s307
5º – Ignacio Díaz, +4s951
6º – Naim Saleh, +5s380
7º – Alan Soloviov, +6s134
8º – Luiz Queiroz, +6s451
9º – Gianni Giovanelli, +6s698
10º – Enricco Abreu, +7s533
11º – Franco Paolini, +7s934
12º – Elias Barbosa, +8s941
13º – João Ferrucci, +15s502
14º – Paulo Willemann, +22s020
15º – Bernardo Gentil, +1 volta
16º – Alexandre Louza, +3 voltas
Resultado – Corrida 3 – Fórmula 4 Brasil
1º – Fausto Arnaudo, 15 voltas/32min19s058
2º – Marcelo Hahn, +3s064
3º – Paulo Willemann, +4s740
4º – Enricco Abreu, +5s990
5º – Elias Barbosa, +6s842
6º – Franco Paolini, +8s772
7º – Luiz Queiroz, +9s788
8º – Gianni Giovanelli, +10s683
9º – Ignacio Díaz, +19s304
10º – Bernardo Gentil, +24s615
11º – Pietro Mesquita, +1 volta
NC – Pedro Lins, 9 voltas
NC – Alan Soloviov, 9 voltas
NC – João Ferrucci, 8 voltas
DQ – Naim Saleh
DQ – Alexandre Louza
Classificação do campeonato – Fórmula 4 Brasil
1º – Fausto Arnaudo – 123 pontos
2º – Bernardo Gentil – 112
3º – Pietro Mesquita – 95
4º – Pedro Lins – 69
5º – Ignacio Díaz – 66
6º – Paulo Willemann – 64
7º – Enricco Abreu – 60
8º – Marcelo Hahn – 57
9º – João Paulo Sanzovo – 39
10º – Naim Saleh – 33
11º – Guilherme Moleiro – 18
12º – Alan Soloviov – 17
13º – Alexandre Louza – 14
14º – Elias Barbosa – 12
15º – Gianni Giovanelli – 5
16º – Franco Paolini – 5
17º – Luiz Queiroz – 3
18º – Rodrigo Rocha – 2
19º – Fabrício Fogaça – 1
Rookies
1º – Bernardo Gentil – 163 pontos
2º – Ignacio Díaz – 126
3º – Paulo Willemann – 100
4º – Naim Saleh – 73
5º – João Paulo Sanzovo – 70
6º – Elias Barbosa – 46
7º – Gianni Giovanelli – 40
8º – Guilherme Moleiro – 35
9º – Alan Soloviov – 35
10º – Alexandre Louza – 34
11º – Franco Paolini – 26
12º – Luiz Queiroz – 18
13º – Fabrício Fogaça – 6
14º – Rodrigo Rocha – 6
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F4 Brasil: Fausto Arnaudo fecha etapa de Interlagos com vitória
Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo
Gabriel Koenigkan e Alexandre Bastos vencem corridas da Stock Light em Curvelo
Ramos destaca 'dificuldade de subir ao alto do pódio' na Stock Car ao celebrar vitória em Curvelo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.