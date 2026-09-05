F4 Brasil: Fausto Arnaudo vence prova de abertura em Interlagos
Piloto de apenas 16 anos lidera de ponta a ponta e conquista terceira vitória em quatro corridas disputadas na categoria
Fausto Arnaudo (F4)
Foto de: Rafael Gagliano
Fausto Arnaudo venceu neste sábado (5) a primeira corrida da terceira etapa da Fórmula 4 Brasil, disputada sob chuva no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O argentino largou na pole position, manteve a liderança durante toda a prova e conquistou sua terceira vitória em quatro corridas disputadas na categoria. Bernardo Gentil e Paulo Willemann completaram o pódio.
As condições da pista fizeram com que a prova começasse sob regime de safety car. Quando a bandeira verde foi acionada, Arnaudo permaneceu na primeira colocação, seguido por Willemann e Gentil. Mais atrás, Marcelo Hahn rodou logo na primeira volta em bandeira verde, mas conseguiu retornar à disputa.
Com muita água no traçado, Gentil avançou para a segunda colocação ao superar Willemann. Pietro Mesquita também ganhou a posição do piloto do carro #48 em uma ultrapassagem por fora na Curva do Lago e assumiu o terceiro lugar. Pedro Lins foi outro que rodou durante a prova, mas conseguiu retornar à pista.
Na sequência, Luiz Queiroz enfrentou problemas em seu carro e parou próximo à entrada dos boxes. O piloto conseguiu voltar à pista, mas a ocorrência provocou uma nova intervenção do safety car. O argentino Franco Paolini também teve problemas e não conseguiu completar a distância necessária para ser classificado.
Nas voltas finais, Willemann recuperou a terceira colocação e garantiu seu lugar no pódio. Na frente, Arnaudo manteve o controle até a bandeirada e venceu após 14 voltas, apenas 0s995 à frente de Gentil. Willemann terminou em terceiro, com Pietro Mesquita na quarta posição e João Paulo Sanzovo completando os cinco primeiros.
“Foi um dia tranquilo, apesar da ansiedade antes da corrida. Sabíamos que nunca tínhamos andado aqui na chuva e que Interlagos é um circuito muito difícil nessas condições. Então, tentamos maximizar tudo o que podíamos e entender a pista volta após volta. Conseguimos fazer um bom trabalho durante toda a prova e estou muito contente com a vitória”, destacou Arnaudo.
A terceira etapa da Fórmula 4 Brasil será concluída neste domingo (6), com mais duas corridas em Interlagos. A Corrida 2 terá largada às 8h30, enquanto a terceira e última prova do fim de semana está marcada para as 16h30.
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