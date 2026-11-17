Principal formadora de novos talentos do automobilismo nacional da atualidade, a Fórmula 4 Brasil retorna ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), neste fim de semana, entre 20 e 22 de novembro, para a quinta etapa da temporada 2026. A categoria volta a dividir a programação com a Porsche Cup Brasil em um momento decisivo do campeonato, que entra em sua reta final com disputas importantes pelos títulos de pilotos, rookies e equipes.

O retorno acontece duas semanas depois de a categoria participar do GP de São Paulo de F1, realizado entre 6 e 8 de novembro. Na ocasião, os jovens talentos do automobilismo sul-americano disputaram a Fórmula GP, etapa extracampeonato que proporcionou aos competidores a oportunidade de acelerar diante do público da principal categoria do automobilismo mundial, sem interferir na pontuação da temporada regular. Fabrício Fogaça foi o destaque da competição ao vencer duas das três corridas e conquistar o título daquele evento. A outra vitória ficou nas mãos de Luiz Queiroz.

Agora, o foco volta a ser a disputa pelo título geral da temporada 2026. Após quatro etapas e 12 corridas disputadas, o argentino Fausto Arnaudo, da Cavaleiro Sports, chega a Interlagos na liderança do campeonato. O piloto soma 185 pontos e tem 51 de vantagem sobre o vice-líder Bernardo Gentil, da TMG Racing, que acumula 134. Pietro Mesquita, também da TMG Racing, aparece em terceiro, 129, apenas cinco pontos atrás do companheiro de equipe.



Além das três corridas da etapa deste final de semana, a F4 terá seu último compromisso do ano no final de semana de 13 de dezembro, juntamente com a Stock Car Pro Series, quando também serão disputadas três provas pela categoria-escola. No total, somando todas as corridas, ainda há 140 pontos em disputa na temporada 2026 da F-4.



Na última etapa válida pelo campeonato, disputada em Brasília, no fim de setembro, Fausto Arnaudo e Bernardo Gentil dividiram as vitórias. O argentino da Cavaleiro Sports venceu duas das três corridas, enquanto o representante da TMG Racing conquistou a outra.

A vantagem de Arnaudo foi construída a partir de uma forte campanha. O argentino venceu seis das 12 corridas disputadas até aqui, conquistou duas pole positions, oito pódios e três melhores voltas. Os números fazem dele o maior vencedor da temporada e colocam o representante da Cavaleiro Sports em posição favorável na disputa pelo campeonato.

Apesar da vantagem na liderança, a disputa pelo título permanece aberta. Bernardo Gentil e Pietro Mesquita seguem como os adversários mais próximos, enquanto Marcelo Hahn, também da TMG Racing, ocupa a quarta colocação, somando 100 pontos. Pedro Lins, da Starrett Bassani F4, completa os cinco primeiros, com 91.

Gentil chega à quinta etapa com duas vitórias, uma pole position e três pódios, enquanto Mesquita soma uma vitória e quatro presenças entre os três primeiros. Hahn, por sua vez, também conquistou duas vitórias e acumula cinco pódios, reforçando a força da TMG Racing na disputa.

Gentil lidera entre os estreantes – Além de ocupar a vice-liderança geral do campeonato, Bernardo Gentil está na primeira posição da classificação dos rookies, destinada aos pilotos estreantes na categoria.

O representante da TMG Racing soma 204 pontos, contra 132 de Ignacio Díaz, da Starrett Bassani F4. Paulo Willemann, também da Starrett Bassani F4, aparece em terceiro, com 119, seguido por João Paulo Sanzovo, da TMG Racing, 78, e Elias Barbosa, da Starrett Bassani F4, 72.

A diferença de 72 pontos entre Gentil e Díaz coloca o líder em situação favorável, mas a etapa de Interlagos representa uma nova oportunidade para os concorrentes reduzirem a distância antes da decisão da temporada.

Equipes protagonizam disputa equilibrada – Se Arnaudo construiu uma vantagem importante entre os pilotos, o campeonato de equipes apresenta um cenário mais equilibrado.

A TMG Racing lidera a tabela, somando 337 pontos, apenas 15 à frente da Cavaleiro Sports, segunda colocada, que acumula 322. A Starrett Bassani F4 aparece em terceiro, 220.

A pequena diferença entre as duas primeiras equipes aumenta a importância da quinta etapa. A TMG Racing aposta no desempenho de Bernardo Gentil, Pietro Mesquita e Marcelo Hahn para defender a liderança. Já a Cavaleiro Sports busca assumir a primeira posição, impulsionada principalmente pelos resultados de Fausto Arnaudo.

Classificação do Campeonato de Pilotos, após quatro etapas

1º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), 185 pontos

2º – Bernardo Gentil (TMG Racing), 134

3º – Pietro Mesquita (TMG Racing), 129

4º – Marcelo Hahn (TMG Racing), 100

5º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), 91

6º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), 70

7º – Ignacio Díaz (Starrett Bassani F4), 68

8º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), 64

9º – Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports), 42

10º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), 39

11º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), 25

12º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), 22

13º – Guilherme Moleiro (Cavaleiro Sports), 18

14º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), 18

15º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), 15

16º – Naim Saleh (Cavaleiro Sports), 15

17º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), 12

18º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), 11

19º – Rodrigo Rocha (Cavaleiro Sports), 2

Classificação do Campeonato de Rookies, após quatro etapas

1º – Bernardo Gentil (TMG Racing), 204 pontos

2º – Ignacio Díaz (Starrett Bassani F4), 132

3º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), 119

4º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), 78

5º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), 72

6º – Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports), 71

7º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), 62

8º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), 56

9º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), 55

10º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), 48

11º – Naim Saleh (Cavaleiro Sports), 46

12º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), 45

13º – Guilherme Moleiro (Cavaleiro Sports), 35

14º – Rodrigo Rocha (Cavaleiro Sports), 6

Classificação do Campeonato de Equipes, após quatro etapas

1º – TMG Racing, 337 pontos

2º – Cavaleiro Sports, 322

3º – Starrett Bassani F4, 220

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