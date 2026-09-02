F4 divide Interlagos com a Porsche Cup e Hahn e Mesquita miram salto na tabela
Categoria de base da F1 estará na capital paulista neste fim de semana
O Autódromo de Interlagos recebe neste final de semana a terceira etapa da Fórmula 4 Brasileira com uma novidade. A categoria que é considerada o primeiro degrau para os pilotos que sonham em chegar a F1 geralmente divide autódromos com a Stock Car, desta vez, entretanto, ela vai integrar a programação da Porsche Carrera Cup Brasil.
Apesar da mudança, não será a primeira vez que as duas categorias aceleram juntas em Interlagos. Porsche Cup e F4 fizeram parte das atrações do GP São Paulo de F1 nas últimas três temporadas e estarão juntas no GP deste ano novamente.
O cenário pode estar diferente, mas o circuito de Interlagos é pra lá de conhecido dos pilotos da Blau Motorsport Celo Hahn e Pietro Mesquita. A experiência pesa a favor da dupla, que faz planos para subir na tabela.
"Para mim foi muito bom que Interlagos entrou no calendário novamente, porque é uma pista que eu conheço muito bem desde os tempos de Fórmula Delta. Então esse é o cenário perfeito para que eu busque somar o máximo de pontos possíveis para tomar a liderança do campeonato", afirmou Pietro, que é o vice-líder do campeonato, a apenas oito pontos de Bernardo Gentil.
Celo Hahn também carrega um retrospecto pra lá de positivo na pista que é considerada o “quintal de casa”. Ele venceu pela primeira vez na grande final do campeonato de 2025 e voltou a triunfar justamente na abertura da temporada 2026.
"Gosto muito da pista de Interlagos. Com certeza é a pista que eu mais andei e ter um bom retrospecto aqui me deixa bastante confiante. De certa forma, depois das etapas de F3 que fiz na Europa, eu retorno mais experiente e isso vai ser importante para que a gente possa maximizar os pontos neste final de semana", disse o piloto, que parece se importar menos com uma terceira vitória consecutiva no templo sagrado do automobilismo brasileiro.
"Eu quero vencer. Mas, se eu terminar a etapa como o maior pontuador e não tiver vencido nenhuma corrida, para mim está ótimo. Prefiro isso do que vencer e não ser o maior pontuador”, finalizou o piloto que ocupa a nona posição da tabela.
A programação da F4 em Interlagos começa na quinta feira, com o primeiro treino marcado para as 17h30. Na sexta-feira os carros voltam para a pista para um último ensaio às 13h40 e em seguida, às 16h45, começa o treino classificatório. A primeira corrida do final de semana será no sábado, às 17h30. Já no domingo as disputas começam cedo, com a segunda prova do final de semana largando às 8h30. A Corrida 3 encerra a terceira rodada do campeonato, às 16h30.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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