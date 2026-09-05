F4: Paulo Willemann leva Starrett Bassani ao terceiro lugar no classificatório em Interlagos
Equipe chefiada por Eduardo Bassani busca segunda vitória na temporada
Foto de: Rafael Catelan
A Starrett Bassani disputou o classificatório para a terceira etapa da Fórmula 4 Brasil na última sexta-feira, em Interlagos. Em uma sessão muito disputada, Paulo Willemann levou o carro #48 ao terceiro lugar.
As atividades em Interlagos tiveram início com o treino livre. Os pilotos tiveram a oportunidade de testar os carros e entenderem o melhor ajuste para classificação. No final da tarde, voltaram aos 4.309 metros e 12 curvas do Autódromo José Carlos Pace para a definição do grid de largada.
A sessão teve vinte minutos de duração e diversas trocas de líderes. Ao término da sessão, Willemann garantiu o terceiro lugar, válida para o grid da corrida 3. A segunda melhor volta de cada piloto garantia uma vaga na corrida 1 e, com isso, o piloto do carro #48 parte do segundo lugar na primeira prova em Interlagos.
“Foi um classificatório muito disputado, mas o Paulo foi bem a garantiu um lugar na primeira fila de amanhã. Infelizmente o Elias teve um problema com o carro, mas os demais pilotos conseguiram evoluir ao longo do dia. Agora vamos trabalhar nos carros para buscar bons resultados amanhã", disse o chefe de equipe Eduardo Bassani.
Pedro Lins larga da sexta colocação nas corridas 1 e 3 e segue em busca da sua segunda vitória no campeonato. Nacho Díaz foi o 13º, Franco Paolini o 15º e Elias Barbosa que teve problemas mecânicos foi o décimo sexto colocado.
A programação da terceira etapa da F4 Brasil prevê a disputa da primeira prova no sábado. No domingo, acontecem as duas corridas que encerram a programação.
As provas da F4 Brasil serão transmitidas ao vivo pelo Bandsports e mídias sociais da categoria.
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