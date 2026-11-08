Fabrício Fogaça vence novamente em Interlagos e conquista título da Fórmula GP

A Fórmula GP conheceu neste domingo (8) seu campeão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, durante a programação do GP de São Paulo de Fórmula 1. Depois de vencer a primeira corrida do fim de semana, Fabrício Fogaça, da Cavaleiro Sports, voltou ao lugar mais alto do pódio na terceira e última prova da etapa especial, garantindo o título da competição. Vicky Farfus e Marcelo Hahn, ambos da TMG Racing, completaram os três primeiros colocados em uma disputa marcada por ultrapassagens, mudanças de posição e pela evolução das condições da pista.

A conquista de Fogaça é referente exclusivamente à etapa especial da Fórmula GP, realizada em Interlagos durante o fim de semana da F1. Disputada em formato de campeonato de etapa única, a competição teve classificação e título próprios, independentes do campeonato regular da categoria. O piloto da Cavaleiro Sports assegurou a conquista ao vencer duas das três corridas programadas para o evento.

A corrida decisiva deste domingo também foi marcada pelas condições da pista, que ainda apresentava os efeitos da forte chuva registrada em Interlagos no sábado e ao longo da madrugada. Embora não chovesse no momento da largada, o asfalto permanecia molhado, fazendo com que todos os pilotos iniciassem a disputa equipados com pneus de chuva.

Durante a prova, porém, o circuito foi secando gradualmente, criando um desafio adicional para os jovens talentos do automobilismo sul-americano na disputa pelo título. Diferentemente das duas corridas de sábado, marcadas pela presença do safety car, a prova deste domingo transcorreu sem nenhuma intervenção do carro de segurança, apesar das condições adversas do piso.

Disputa intensa pela vitória

Largando da pole position, Fogaça perdeu a liderança para seu companheiro de equipe, Naim Saleh, que partiu da segunda posição e começou a abrir vantagem sobre os adversários. Marcelo Hahn assumiu o terceiro lugar, enquanto Vicky Farfus caiu para sétimo. Ainda na primeira volta, Alexandre Louza ultrapassou Hahn e avançou para a terceira colocação.

Na terceira volta, Elias Barbosa também ganhou terreno e superou Hahn, mas escapou na Curva da Junção e perdeu posições. A movimentação no pelotão intermediário abriu espaço para novas disputas, especialmente entre Hahn e Vicky Farfus.

Na quarta volta, Vicky passou a pressionar Hahn na disputa pela terceira posição e conseguiu completar a ultrapassagem. O adversário, porém, reagiu na volta seguinte e recuperou a colocação, dando sequência a um dos duelos mais intensos da corrida.

Enquanto isso, Saleh e Fogaça se distanciaram dos demais competidores e protagonizaram uma disputa direta pela vitória. Depois de pressionar o líder durante várias curvas, Fogaça encontrou espaço na segunda perna da Curva do Lago e concluiu a ultrapassagem na entrada do Laranjinha, recuperando a primeira colocação.

Com a pista cada vez mais seca, os pneus de chuva passaram a sofrer maior desgaste, exigindo atenção dos pilotos para manter os monopostos sob controle. A mudança nas condições do asfalto acrescentou mais um elemento à disputa, especialmente nas frenagens e nas curvas de maior velocidade.

Na nona volta, Vicky Farfus ultrapassou Marcelo Hahn na Curva do Lago e voltou à terceira posição. A piloto da TMG Racing passou então a reduzir a diferença para Saleh e, ao final da 12ª volta, conseguiu superá-lo para assumir a vice-liderança.

Na volta seguinte, Hahn também ultrapassou Saleh e avançou para o terceiro lugar. Vicky ainda tentou diminuir a vantagem de Fogaça nas voltas finais, mas o piloto da Cavaleiro Sports manteve a liderança até a bandeirada, conquistando sua segunda vitória no fim de semana e confirmando o título da Fórmula GP Bradesco.

Farfus terminou em segundo, a 3s694 do vencedor, encerrando sua estreia na categoria com mais um pódio. Hahn completou os três primeiros colocados, a 5s555, enquanto Saleh e Paulo Willemann fecharam as cinco primeiras posições.

Com os resultados das três corridas, Fogaça encerrou a etapa única da Fórmula GP na liderança da classificação geral, com 42 pontos, seguido por Vicky Farfus e Marcelo Hahn, ambos com 31. Na segunda prova, disputada integralmente sob safety car no sábado (7), devido à forte chuva em Interlagos, foram atribuídos apenas 50% dos pontos previstos. O vice-campeonato ficou com Vicky pelo critério de desempate: ambos conquistaram um segundo e um terceiro lugares, mas a filha de Augusto Farfus levou a vantagem por ter terminado a segunda corrida em sexto, uma posição à frente de Hahn.



“Foi um final de semana desafiador, com muitos bons pilotos em condições de vencer e a chuva alterando as condições de pista. Foi muito importante o bom trabalho da nossa equipe e a calma que mantivemos durante todas as provas, mesmo quando perdíamos posições, para depois brigarmos por uma recuperação. Estou muito feliz por esse título no meio da temporada, especialmente por ter sido conquistado em Interlagos e diante do público da F1. Obrigado a todos que torceram", comemorou Fogaça.



CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!