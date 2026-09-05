Fausto Arnaudo conquista pole da Fórmula 4 Brasil em Interlagos
Piloto de apenas 16 anos confirma bom desempenho nos treinos e larga na frente na primeira corrida da terceira etapa da temporada
Foto de: Renato Mafra
O jovem argentino Fausto Arnaudo conquistou nesta sexta-feira (4) a pole position da terceira etapa da Fórmula 4 Brasil, disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Arnaudo registrou 1min36s315 e garantiu a primeira posição do grid após uma sessão que teve os três primeiros separados por apenas 0s261.
Foi a segunda pole consecutiva do argentino que estreou no Velocitta, com pole e duas vitórias naquele final de semana.
O piloto de 16 anos estabeleceu sua melhor volta nos minutos finais da classificação. Naim Saleh ficou com a segunda posição ao registrar 1min36s550, enquanto Paulo da Silva Willemann Filho colocou seu carro em terceiro, com 1min36s576. Bernardo Gentil foi o quarto colocado, seguido por Pietro Mesquita, completando os cinco primeiros.
O resultado confirmou a força do argentino ao longo das atividades em Interlagos. Além da pole, Fausto havia liderado as duas sessões de treinos oficiais realizadas entre quinta e sexta-feira.
“São dois fins de semana e duas poles. Chegamos com expectativas altas e sabendo que poderíamos ser competitivos novamente. Eu ainda não conhecia Interlagos e é um prazer pilotar em um dos melhores circuitos do mundo. Como não fizemos nenhum treino prévio aqui, tivemos de aprender a pista e nos adaptar o mais rápido possível. Confio muito na equipe e agora vamos trabalhar para fazer uma boa corrida amanhã”, destacou Fausto Arnaudo.
Com a pole definida, a Bradesco Fórmula 4 Brasil volta à pista neste sábado (5) para a primeira corrida da terceira etapa, com largada marcada para as 17h30. No domingo (6), serão realizadas mais duas provas, às 8h30 e às 16h30.
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