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F4 Brasil

Fausto Arnaudo fecha primeiro dia da Fórmula 4 Brasil na liderança

Em Brasília, argentino foi o mais rápido do segundo treino desta sexta-feira. Sessão que definirá o pole position foi transferida para a manhã de sábado

Publicado:
Fausto Arnaudo

Fausto Arnaudo

Foto de: Rafael Gagliano

A Fórmula 4 Brasil completou nesta sexta-feira (25) seu primeiro dia oficial de atividades no Autódromo Internacional de Brasília, palco da quarta etapa da temporada 2026. Após Fabrício Fogaça liderar a primeira sessão, o argentino Fausto Arnaudo, líder do campeonato, terminou o segundo treino na frente e registrou a melhor volta do dia na Capital Federal. 

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Fogaça abriu a sexta-feira no topo da tabela. O piloto da Cavaleiro Sports marcou 1min55s876 e superou o companheiro Alexandre Louza por apenas 0s005. Arnaudo completou o trio da equipe nas três primeiras posições, com 1min56s114. Bernardo Gentil (TMG Racing) foi o quarto colocado, seguido por Marcelo Hahn (TMG Racing). 

No segundo treino oficial, realizado no fim da manhã, Arnaudo registrou a melhor volta do dia com 1min55s301. Gentil apareceu na segunda posição, 0s243 atrás, enquanto Louza ficou em terceiro, com 1min55s708. Alan Soloviov e Enricco Abreu, ambos da Cavaleiro Sports, completaram os cinco primeiros. 

Com quatro carros entre os cinco primeiros na segunda atividade, a Cavaleiro Sports encerrou a preparação em destaque. Além de Arnaudo, Louza, Soloviov e Abreu apareceram no grupo da frente, enquanto Pietro Mesquita, da TMG Racing, terminou em sexto. 

A programação previa ainda para o fim da tarde desta sexta-feira a sessão classificatória responsável por definir a pole position da etapa. Após um ajuste na agenda do evento, a atividade foi transferida para a manhã deste sábado (26). 

A classificação abrirá um sábado decisivo para os pilotos da F4 Brasil no Autódromo Internacional de Brasília, com a definição do grid e o início das disputas da quarta etapa da temporada. 

Resultado do 1º Treino Oficial – Fórmula 4 Brasil – Brasília 

1º – Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports), 1min55s876 
2º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), +0s005 
3º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), +0s238 
4º – Bernardo Gentil (TMG Racing), +0s388 
5º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +0s708 
6º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +0s783 
7º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), +1s009 
8º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), +1s019 
9º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +1s073 
10º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), +1s252 
11º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +1s298 
12º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), +1s546 
13º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), +1s602 
14º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), +1s613 
15º – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), +2s355 
16º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +2s559 

Resultado do 2º Treino Oficial – Fórmula 4 Brasil – Brasília 

1º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), 1min55s301 
2º – Bernardo Gentil (TMG Racing), +0s243 
3º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), +0s407 
4º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), +1s215 
5º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), +1s341 
6º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +1s344 
7º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), +1s355 
8º – Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports), +1s382 
9º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), +1s455 
10º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +1s537 
11º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), +1s789 
12º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +2s068 
13º – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), +2s153 
14º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), +2s712 
15º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +3s935 
16º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +4s041

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