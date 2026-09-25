Fausto Arnaudo fecha primeiro dia da Fórmula 4 Brasil na liderança
Em Brasília, argentino foi o mais rápido do segundo treino desta sexta-feira. Sessão que definirá o pole position foi transferida para a manhã de sábado
Fausto Arnaudo
Foto de: Rafael Gagliano
A Fórmula 4 Brasil completou nesta sexta-feira (25) seu primeiro dia oficial de atividades no Autódromo Internacional de Brasília, palco da quarta etapa da temporada 2026. Após Fabrício Fogaça liderar a primeira sessão, o argentino Fausto Arnaudo, líder do campeonato, terminou o segundo treino na frente e registrou a melhor volta do dia na Capital Federal.
Fogaça abriu a sexta-feira no topo da tabela. O piloto da Cavaleiro Sports marcou 1min55s876 e superou o companheiro Alexandre Louza por apenas 0s005. Arnaudo completou o trio da equipe nas três primeiras posições, com 1min56s114. Bernardo Gentil (TMG Racing) foi o quarto colocado, seguido por Marcelo Hahn (TMG Racing).
No segundo treino oficial, realizado no fim da manhã, Arnaudo registrou a melhor volta do dia com 1min55s301. Gentil apareceu na segunda posição, 0s243 atrás, enquanto Louza ficou em terceiro, com 1min55s708. Alan Soloviov e Enricco Abreu, ambos da Cavaleiro Sports, completaram os cinco primeiros.
Com quatro carros entre os cinco primeiros na segunda atividade, a Cavaleiro Sports encerrou a preparação em destaque. Além de Arnaudo, Louza, Soloviov e Abreu apareceram no grupo da frente, enquanto Pietro Mesquita, da TMG Racing, terminou em sexto.
A programação previa ainda para o fim da tarde desta sexta-feira a sessão classificatória responsável por definir a pole position da etapa. Após um ajuste na agenda do evento, a atividade foi transferida para a manhã deste sábado (26).
A classificação abrirá um sábado decisivo para os pilotos da F4 Brasil no Autódromo Internacional de Brasília, com a definição do grid e o início das disputas da quarta etapa da temporada.
Resultado do 1º Treino Oficial – Fórmula 4 Brasil – Brasília
1º – Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports), 1min55s876
2º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), +0s005
3º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), +0s238
4º – Bernardo Gentil (TMG Racing), +0s388
5º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +0s708
6º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +0s783
7º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), +1s009
8º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), +1s019
9º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +1s073
10º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), +1s252
11º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +1s298
12º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), +1s546
13º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), +1s602
14º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), +1s613
15º – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), +2s355
16º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +2s559
Resultado do 2º Treino Oficial – Fórmula 4 Brasil – Brasília
1º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), 1min55s301
2º – Bernardo Gentil (TMG Racing), +0s243
3º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), +0s407
4º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), +1s215
5º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), +1s341
6º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +1s344
7º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), +1s355
8º – Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports), +1s382
9º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), +1s455
10º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +1s537
11º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), +1s789
12º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +2s068
13º – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), +2s153
14º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), +2s712
15º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +3s935
16º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +4s041
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Stock Car: Elias/Petecof lideram TL2 da etapa endurance em Brasília
Stock Light: Koenigkan e Di Mauro são os mais velozes da sexta-feira em Brasília
Fausto Arnaudo fecha primeiro dia da Fórmula 4 Brasil na liderança
F1 - Ocon desabafa após eliminação no Q2 em Baku: "Não mereço toda esta m*rda"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.