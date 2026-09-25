Fausto Arnaudo fecha primeiro dia da Fórmula 4 Brasil na liderança

A Fórmula 4 Brasil completou nesta sexta-feira (25) seu primeiro dia oficial de atividades no Autódromo Internacional de Brasília, palco da quarta etapa da temporada 2026. Após Fabrício Fogaça liderar a primeira sessão, o argentino Fausto Arnaudo, líder do campeonato, terminou o segundo treino na frente e registrou a melhor volta do dia na Capital Federal.

Fogaça abriu a sexta-feira no topo da tabela. O piloto da Cavaleiro Sports marcou 1min55s876 e superou o companheiro Alexandre Louza por apenas 0s005. Arnaudo completou o trio da equipe nas três primeiras posições, com 1min56s114. Bernardo Gentil (TMG Racing) foi o quarto colocado, seguido por Marcelo Hahn (TMG Racing).

No segundo treino oficial, realizado no fim da manhã, Arnaudo registrou a melhor volta do dia com 1min55s301. Gentil apareceu na segunda posição, 0s243 atrás, enquanto Louza ficou em terceiro, com 1min55s708. Alan Soloviov e Enricco Abreu, ambos da Cavaleiro Sports, completaram os cinco primeiros.

Com quatro carros entre os cinco primeiros na segunda atividade, a Cavaleiro Sports encerrou a preparação em destaque. Além de Arnaudo, Louza, Soloviov e Abreu apareceram no grupo da frente, enquanto Pietro Mesquita, da TMG Racing, terminou em sexto.

A programação previa ainda para o fim da tarde desta sexta-feira a sessão classificatória responsável por definir a pole position da etapa. Após um ajuste na agenda do evento, a atividade foi transferida para a manhã deste sábado (26).

A classificação abrirá um sábado decisivo para os pilotos da F4 Brasil no Autódromo Internacional de Brasília, com a definição do grid e o início das disputas da quarta etapa da temporada.

Resultado do 1º Treino Oficial – Fórmula 4 Brasil – Brasília

1º – Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports), 1min55s876

2º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), +0s005

3º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), +0s238

4º – Bernardo Gentil (TMG Racing), +0s388

5º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +0s708

6º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +0s783

7º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), +1s009

8º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), +1s019

9º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +1s073

10º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), +1s252

11º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +1s298

12º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), +1s546

13º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), +1s602

14º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), +1s613

15º – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), +2s355

16º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +2s559

Resultado do 2º Treino Oficial – Fórmula 4 Brasil – Brasília

1º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), 1min55s301

2º – Bernardo Gentil (TMG Racing), +0s243

3º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), +0s407

4º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), +1s215

5º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), +1s341

6º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +1s344

7º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), +1s355

8º – Fabrício Fogaça (Cavaleiro Sports), +1s382

9º – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), +1s455

10º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +1s537

11º – Gianni Giovanelli (TMG Racing), +1s789

12º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +2s068

13º – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), +2s153

14º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), +2s712

15º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +3s935

16º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +4s041

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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