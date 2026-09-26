Fausto Arnaudo vence primeira corrida da Fórmula 4 Brasil em Brasília
Argentino conquista a quinta vitória na temporada; Marcelo Hahn e Fabricio Fogaça completam o pódio no Autódromo Internacional de Brasília
Largada da F4 em Brasília
Foto de: Magnus Torquato
Fausto Arnaudo continua dominando. O piloto da Cavaleiro Sports conquistou neste sábado (26) sua quinta vitória na temporada 2026 da Fórmula 4 Brasil. O argentino venceu a primeira corrida da quarta etapa do campeonato, disputada no Autódromo Internacional de Brasília, após uma prova marcada por intervenção do safety car, bandeira vermelha e mudança na liderança.
Alexandre Louza largou da pole position e manteve a ponta nos primeiros metros, mas ficou sob investigação por uma possível queima de largada. Ainda na primeira volta, Paulo Willemann e o argentino Gianni Giovanelli escaparam da pista e ficaram presos na caixa de brita. Bernardo Gentil também saiu do traçado, conseguiu retornar, mas perdeu a asa dianteira e precisou seguir aos boxes para a troca.
Com os carros parados na área de escape, o safety car foi acionado. A necessidade de uma limpeza mais extensa da pista levou posteriormente à interrupção da corrida com bandeira vermelha.
Após a retomada, Arnaudo partiu para o ataque sobre Louza e assumiu a liderança. Pouco depois, Louza, recebeu um drive-through por queima de largada e precisou entrar nos boxes para cumprir a punição.
Com a parada de Louza, Marcelo Hahn assumiu a segunda colocação, enquanto Fabricio Fogaça passou a ocupar o terceiro lugar. Na frente, Arnaudo sustentou a liderança até a bandeirada e completou as 13 voltas, conquistando a quinta vitória no campeonato. Hahn terminou em segundo, a 2s106, e Fogaça completou o pódio, a 2s786.
Fogaça ainda registrou a volta mais rápida da corrida, com 1min55s740. Louza, após cumprir a punição, recebeu a bandeirada na décima colocação. Fogaça ainda levou a vitória na categoria Rookie.
"Foi uma pista nova para nós e acredito que também para todos os outros pilotos, com muitas mudanças em relação ao que conhecíamos. Sofremos um pouco nos treinos, mas conseguimos evoluir e encontrar um bom caminho para a corrida. Fiz uma boa largada, consegui assumir a liderança e, mesmo com o safety car e a bandeira vermelha, mantivemos um ritmo forte até o final. Também quero parabenizar o Marcelo (Hahn), que esteve muito rápido. Conseguimos resolver bem a corrida e conquistar mais uma vitória. Só tenho a agradecer a toda a equipe”, disse Arnaudo.
A programação da F4 Brasil sofreu uma alteração para a sequência da etapa. A segunda corrida do fim de semana, inicialmente prevista para a tarde deste sábado, foi transferida para domingo (27), às 7h23. A terceira e última prova será disputada às 15h08, com Marcelo Hahn, o pole da etapa, largando na ponta.
Resultado da Corrida 1 – F4 Brasil – Brasília
1º – Fausto Arnaudo (Cavaleiro Sports), 13 voltas/30min43s442
2º – Marcelo Hahn (TMG Racing), +2s106
3º – Fabricio Fogaça (Cavaleiro Sports), +2s786
4º – Pietro Mesquita (TMG Racing), +3s037
5º – Pedro Lins (Starrett Bassani F4), +14s671
6º – Bernardo Gentil (TMG Racing), +15s218
7º – Luiz Queiroz (Cavaleiro Sports), +15s700
8º – Alan Soloviov (Cavaleiro Sports), +23s416
9º – Elias Barbosa (Starrett Bassani F4), +29s221
10º – Alexandre Louza (Cavaleiro Sports), +39s642
11º – João Paulo Sanzovo (TMG Racing), +49s960
12º – Franco Paolini (Starrett Bassani F4), +52s375
13º – Enricco Abreu (Cavaleiro Sports), 2 voltas
14º – Ignacio Diaz (Starrett Bassani F4), 2 voltas
NC – Gianni Giovanelli (TMG Racing), 0 volta
NC – Paulo Willemann (Starrett Bassani F4), 0 volta
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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