Fórmula 4 Brasil retoma disputa equilibrada pelo campeonato

A Fórmula 4 Brasil vai ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste fim de semana para a terceira etapa da temporada 2026. Palco da abertura do campeonato, o circuito paulistano recebe novamente a categoria após a passagem pelo Velocitta, em julho, onde o argentino Fausto Arnaudo estreou com duas vitórias e Pedro Lins também subiu ao lugar mais alto do pódio. Após seis corridas, cinco pilotos já venceram no ano e apenas oito pontos separam os dois primeiros colocados na classificação.

Excepcionalmente nesta etapa, a categoria fará parte da programação da Porsche Cup Brasil. Serão três corridas ao longo do fim de semana, com a primeira no sábado e outras duas no domingo.

Bernardo Gentil chega à terceira etapa na liderança do campeonato. O piloto da TMG Racing soma 81 pontos, oito à frente do companheiro Pietro Mesquita, segundo colocado com 73. Os argentinos Fausto Arnaudo, da Cavaleiro Sports, e Ignacio Díaz, da Starrett Bassani F4, aparecem na sequência, empatados com 58 pontos. Lins ocupa a quinta posição, com 53.

Cinco vencedores em seis corridas

O equilíbrio da classificação também se reflete na relação de vencedores da temporada. Na abertura do campeonato, em Interlagos, Pietro Mesquita venceu a primeira corrida, Marcelo Hahn triunfou na segunda e Bernardo Gentil fechou o fim de semana no lugar mais alto do pódio. Com os resultados registrados posteriormente no Velocitta, a temporada passou a contabilizar cinco vencedores diferentes, sendo Arnaudo o único a repetir um triunfo até o momento.

Os números das seis primeiras corridas mostram equilíbrio também em outros fundamentos. Pedro Lins e Enricco Abreu são os pilotos que somam mais pódios no ano, com três cada. Lins e Arnaudo dividem a liderança em melhores voltas, com duas, enquanto Bernardo Gentil e o argentino dividiram as pole positions disputadas até agora, com uma posição de honra no grid cada um.

Gentil, além da liderança e da pole conquistada neste início de temporada, soma uma vitória. Pietro Mesquita também venceu uma vez e acumula dois pódios. Ignacio Díaz, por sua vez, ainda busca seu primeiro triunfo, mas já esteve duas vezes entre os três primeiros e registrou uma melhor volta.

O bom início de temporada também coloca Bernardo Gentil na liderança do campeonato de estreantes. O piloto soma 119 pontos, contra 95 de Ignacio Díaz, segundo colocado. Paulo Willemann aparece em terceiro, com 66, seguido por João Paulo Sanzovo, com 54, e Guilherme Moleiro, com 35.

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