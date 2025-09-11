Gabriel Gomez defende a liderança da Euro F4 em Mugello

Depois de uma performance quase perfeita com duas vitórias e um segundo lugar na abertura do campeonato da Euro F4 em Paul Ricard, Gabriel Gomez está de volta ao carro #78 da equipe US Racing para a segunda etapa do calendário, neste fim de semana em Mugello.

Serão mais três corridas no campeonato de tiro curto disputado paralelamente à F4 Italiana, que tem previsto ao todo três etapas no calendário.

Gomez esteve em Mugello antes das férias de verão na Europa, justamente pela F4 Italiana. Ele foi segundo colocado em uma prova e terminou as outras duas no top5, conquistando pontos importantes para se consolidar na vice-liderança do certame.

Com a quilometragem acumulada na pista da Toscana no time fundado pelo ex-F1 Ralf Schumacher, o catarinense de 18 anos de idade sabe que a chave para mais um fim de semana positivo na Euro F4 será classificar seu carro nas melhores posições do grid.

A pista de Mugello é muito técnica e tem uma longa reta principal, que permite o jogo de vácuo aos carros da F4. Mas concretizar uma ultrapassagem no traçado não é tarefa fácil, especialmente entre competidores que já passaram boa parte do ano duelando pelos primeiros lugares, como é o caso de Gomez e do japonês Kean Nakamura-Berta, piloto da equipe Prema com quem o brasileiro travou as principais disputas do calendário.

Gomez abriu a temporada 2025 com título na Winter Series, outro campeonato de tiro curto, com três etapas. Foi seu primeiro contato com a equipe US Racing. Depois despontou na F4 Italiana e está em segundo lugar. Considerando Winter Series, F4 Italiana e Euro F4, o catarinense correu em 2025 27 corridas. Ele terminou 23 vezes no top 5, uma em sexto e, as três vezes em que não chegou, foi tocado em disputas pelo pódio.

"Semana de corrida começando em Mugello, depois de um mês de pausa, com a segunda etapa do Euro F4 e chegamos na liderança do campeonato. Estou muito animado para voltar às pistas.! Nesse período seguimos em atividade com testes produtivos, tanto aqui em Mugello quanto em Barcelona, que serão fundamentais para a sequência do campeonato".

"Nosso ritmo foi positivo e coletamos muitos dados importantes. Agora o foco está em evoluir na classificação, já que nas corridas temos mostrado um ritmo bom. Como o Euro F4 não tem treinos coletivos, será uma etapa curta, com apenas duas sessões de treinos na sexta-feira antes da tomada de tempo. Então precisamos nos adaptar rápido".

"Acredito que fizemos um bom trabalho com a equipe, o carro evoluiu bastante treinos e estou confiante em buscar bons resultados para seguir firme na disputa pelo título".

A etapa da Euro F4 em Mugello tem transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da categoria.

