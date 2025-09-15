O retorno das férias da F4 na Europa marcou uma jornada de recuperação para Gabriel Gomez e a equipe US Racing na etapa da Euro F4 em Mugello. O carro #78 não entregou a performance esperada nos treinos, fazendo o catarinense de 18 anos de idade partir para corridas de recuperação na Toscana depois de uma etapa dominante na abertura do campeonato em Paul Ricard.

Com boas largadas e ultrapassagens oportunistas, o campeão da Winter Series conseguiu minimizar os danos. Ele iniciou as corridas em nono, sétimo e sétimo, recebendo as bandeiradas em sexto, quinto e quinto.

Assim finalizou a segunda das três etapas do calendário a 10 pontos do japonês Kean Nakamura Berta. O campeonato terá sua jornada final em Monza, nos dias 25 e 26 de outubro.

Na corrida 1, Gomez posicionou seu carro por dentro na quinta fila e fez uma largada muito consistente, superando três concorrentes nas primeiras curvas. Ele fechou a volta inicial em sexto. E sustentou nesta posição até a bandeirada.

A corrida 2 registrou outra largada muito forte do piloto da US Racing, saltando de sétimo no grid para quarto aproveitando o trecho de saída dos pits na longa reta de mais de 1 km de Mugello. Ele sustentou a posição até metade da corrida, quando começou a ser acossado pelo colombiano Salim Hanna e sua Prema. Então, na volta 13, o concorrente entrou mais chutado na reta e aproveitou bem o vácuo. Gomez tomou a linha interna na tomada da curva 1, mas o colombiano se lançou por fora para tomar o quarto lugar. Gabriel então levou a bandeirada em quinto, à frente de seu companheiro Kabir Anurag, natural de Singapura e integrante do programa de jovens talentos da Alpine,

Realizada na manhã deste domingo, a corrida 3 foi iniciada sob safety-car. Choveu durante a noite na Toscana e a pista apresentava trechos úmidos, mas os carros foram para o grid equipados com pneus slick. Após alguns giros para adaptação dos pilotos às condições do traçado, Gomez se espremeu por dentro do australiano Dante Vinci na tomada da primeira curva e concretizou a ultrapassagem na curva seguinte, em manobra ousada.

Ele então tratou de buscar Salim Hanna, o que aconteceu na volta 7. Mas uma intervenção do carro de segurança acabou neutralizando a tentativa de ataque. A relargada veio na volta 11 e o colombiano defendeu bem sua linha na longa reta principal. Eis que Gomez, na curva 5, encontrou um inusual ponto de ultrapassagem e colocou seu carro por dentro, surpreendendo o colombiano para entrar no top 5. Ele então segurou a posição até a bandeirada.

“Foi um fim de semana um pouco complicado. Sinceramente o ritmo de classificação foi um pouco aquém do que esperávamos. Nossa meta era estar mais rápido no quali, mas acabou não encaixando tudo e sofremos nas tomadas, largando de P9, P7 e P7. Isso deixou o cenário mais complicado, mas felizmente o ritmo de corrida era muito bom nas três provas e avancei em todas".

"Talvez não era o mais veloz da pista, mas sempre ficamos entre os mais rápidos e no ritmo dos líderes. Mas Mugello é uma pista que, para o F4, dificulta salvar os pneus e fazer ultrapassagem quando o carro fica no ar sujo".

"Mesmo assim a performance estava lá, com sexto, quinto e quinto nas corridas. Não era o ideal, mas deu para recuperar depois da falta de desempenho na classificação. Na corrida 3 foi uma pena a largada atrás do safety car, pois era nossa maior chance em termos de ritmo e não deu para ganhar muito no início".

"Mas mesmo assim fico contente em termos minimizado os danos largando de trás e isso foi o mais importante. Agora falta uma etapa, em Monza, temos muita chance de título chegando apenas dez pontos atrás do líder. O campeonato está aberto e tenho que agradecer a equipe, que trabalhou sem tréguas para melhorar o carro sempre, mesmo em um fim de semana duro".

"Agora o foco é total no Campeonato Italiano, onde estamos pouco a pouco tirando a margem do líder, para mais uma semana forte em Barcelona e fechar o ano com a disputa dos dois títulos”.

Antes da decisão do título da Euro F4 em Monza, as atenções se voltam para a Catalunha. Barcelona recebe neste fim de semana a sexta e penúltima etapa do Campeonato Italiano de F4. Como no Europeu, Gomez é vice-líder, atrás apenas do japonês da equipe Prema.

