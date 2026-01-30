Scuderia Bandeiras consolida expansão em parceria com a Bassani Racing
Parceria representa a ampliação do ecossistema e cria mais oportunidades de relacionamento e ativação para os patrocinadores das equipes
Foto de: Divulgacao
Exatamente um ano após a sua concepção, a Scuderia Bandeiras decidiu dar prosseguimento ao seu plano de expansão. Além da Stock Car em 2026, o time também terá atuação na Fórmula 4 Brasileira, em uma parceria com a renomada equipe Bassani Racing.
Com tradição e vitórias nos monopostos, tendo no currículo os títulos dos principais campeonatos de base disputados nos últimos 25 anos no Brasil, como Fórmula Renault e Fórmula 3 Sul-americana, a Bassani já mostrou suas qualidades na F4 ao vencer o título da temporada 2024 com Matheus Comparatto. Em 2025, Bassani também fez parte do grupo de engenheiros da Scuderia Bandeiras em uma das etapas, o que estreitou mais os laços.
Com cinco carros de Fórmula 4 em sua estrutura, a equipe, agora denominada Bandeiras Bassani, terá à disposição o ecossistema da equipe, com auditório, salas de reunião e treinamento, pista de drift, co-working temático, restaurante, heliponto, cafeteria e barbearia.
"Fiquei muito feliz quando conseguimos fechar essa parceria, pois criamos um ecossistema onde todos são beneficiados, como os próprios pilotos, que poderão correr lá fora ou se desenvolver aqui dentro. É boa essa troca com a Bandeiras, uma sinergia que deverá ser muito positiva para a minha equipe", afirmou Eduardo Bassani.
"Sem contar que a parceria ajuda na parte técnica, pois cria uma interação entre os times e serve como formação de profissionais e geração de mão-de-obra para a equipe, como engenheiros que já passaram pela Bassani e hoje estão na Scuderia" completou.
"Estamos muito felizes em dar prosseguimento ao nosso plano de expansão para outras categorias e, em nossa primeira iniciativa, nos unimos à Bassani para focar nas categorias de base e novos talentos. O Edu já trabalhou na Scuderia e é considerado um dos melhores engenheiros de monopostos do Brasil, então não podemos estar mais felizes. E não vamos parar por aí, nossa ideia é olhar oportunidades no Brasil e fora dele", completou Átila Abreu, CEO da Scuderia Bandeiras.
A temporada da Fórmula 4 Brasileira consiste de seis rodadas triplas durante o ano, cinco delas com a Stock Car Pro Series e uma como evento suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1. A primeira etapa está marcada para os dias 24 a 26 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026
F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários