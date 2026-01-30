Exatamente um ano após a sua concepção, a Scuderia Bandeiras decidiu dar prosseguimento ao seu plano de expansão. Além da Stock Car em 2026, o time também terá atuação na Fórmula 4 Brasileira, em uma parceria com a renomada equipe Bassani Racing.

Com tradição e vitórias nos monopostos, tendo no currículo os títulos dos principais campeonatos de base disputados nos últimos 25 anos no Brasil, como Fórmula Renault e Fórmula 3 Sul-americana, a Bassani já mostrou suas qualidades na F4 ao vencer o título da temporada 2024 com Matheus Comparatto. Em 2025, Bassani também fez parte do grupo de engenheiros da Scuderia Bandeiras em uma das etapas, o que estreitou mais os laços.

Com cinco carros de Fórmula 4 em sua estrutura, a equipe, agora denominada Bandeiras Bassani, terá à disposição o ecossistema da equipe, com auditório, salas de reunião e treinamento, pista de drift, co-working temático, restaurante, heliponto, cafeteria e barbearia.

"Fiquei muito feliz quando conseguimos fechar essa parceria, pois criamos um ecossistema onde todos são beneficiados, como os próprios pilotos, que poderão correr lá fora ou se desenvolver aqui dentro. É boa essa troca com a Bandeiras, uma sinergia que deverá ser muito positiva para a minha equipe", afirmou Eduardo Bassani.

"Sem contar que a parceria ajuda na parte técnica, pois cria uma interação entre os times e serve como formação de profissionais e geração de mão-de-obra para a equipe, como engenheiros que já passaram pela Bassani e hoje estão na Scuderia" completou.

"Estamos muito felizes em dar prosseguimento ao nosso plano de expansão para outras categorias e, em nossa primeira iniciativa, nos unimos à Bassani para focar nas categorias de base e novos talentos. O Edu já trabalhou na Scuderia e é considerado um dos melhores engenheiros de monopostos do Brasil, então não podemos estar mais felizes. E não vamos parar por aí, nossa ideia é olhar oportunidades no Brasil e fora dele", completou Átila Abreu, CEO da Scuderia Bandeiras.

A temporada da Fórmula 4 Brasileira consiste de seis rodadas triplas durante o ano, cinco delas com a Stock Car Pro Series e uma como evento suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1. A primeira etapa está marcada para os dias 24 a 26 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

