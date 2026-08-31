Starrett Bassani F4 busca em Interlagos segunda vitória no campeonato
Equipe chefiada por Eduardo Bassani chega embalada após triunfar na segunda etapa da competição, no Velocitta
Pedro Lins
Foto de: Luca Bassani
Neste final de semana a Starrett Bassani disputa a terceira etapa da F4 Brasil, em Interlagos. A equipe chefiada por Eduardo Bassani quer aproveitar o bom momento vivido na competição de monopostos mais importante do Brasil para entrar de vez na disputa do título do campeonato.
Na segunda etapa da competição, no Velocitta, a equipe sediada em Itu (SP) foi destaque ao vencer uma das três provas partindo do 13º lugar com Pedro Lins. Depois de sofrer um acidente na primeira corrida, o carro de Lins passou por um conserto feito às pressas pela equipe. Com peças recém-instaladas em várias partes do carro, o paulista escalou o pelotão para triunfar em Mogi Guaçu (SP).
Nacho Díaz também foi destaque ao conquistar o segundo lugar na primeira prova da segunda etapa. Paulo Willemann conquistou um top 5, enquanto o estreante Franco Paolini se colocou no top 10 com Elias Barbosa em 11º lugar.
Agora o campeonato retorna ao palco de sua primeira etapa, em evento conjunto com a Porsche Cup Brasil. Após duas etapas disputadas, a Starrett Bassani F4 tem dois pilotos entre os cinco melhores do campeonato.
A programação da terceira etapa da F4 Brasil prevê um treino livre na quinta-feira, mais um treino livre e classificação na sexta-feira. No sábado será disputada a primeira prova da etapa e no domingo as duas corridas que encerram a programação.
“Será um final de semana diferente em que não teremos os treinos extras, então será importante aproveitar ao máximo os dois treinos livres para ajustarmos os carros e chegarmos ao equilíbrio ideal. Estamos em uma boa fase no campeonato, viemos de vitória no Velocitta e estou confiante que nossos pilotos terão um bom desempenho em Interlagos", disse Eduardo Bassani.
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