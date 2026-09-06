F4 Brasil: Starrett Bassani sobe ao pódio em Interlagos com Paulo Willemann

A Starrett Bassani subiu ao pódio da primeira corrida da F4 Brasil em Interlagos após Paulo Willemann fazer boa corrida e garantir a terceira posição. É o primeiro pódio do piloto cuiabano na categoria.

Após chuva e intervenções do safety car, a equipe conseguiu colocar quatro pilotos no top 10 da primeira corrida, com Willemann se destacando. Paulo largou na segunda posição, chegando a perder posto no pódio.

Mesmo com as posições perdidas e as adversidades climáticas e de pista que aconteceram, o piloto manteve a postura e, com maturidade, assumiu a terceira posição e segurou a pressão dos adversários após bandeira amarela que uniu o grid faltando uma volta para acabar a prova. Com esse resultado, o piloto proporcionou o sexto pódio para a Starrett Bassani em três corridas realizadas pela F4 Brasil neste ano.

Pedro Lins foi o sétimo colocado, Elias Barbosa foi o oitavo e Nacho Díaz foi o décimo, fechando quatro posições no top 10 para a equipe chefiada por Eduardo Bassani. Franco Paolini precisou abandonar a prova faltando quatro voltas para o final.

“Estou muito feliz pelo primeiro pódio do Paulo Willemann. Ele fez uma corrida madura e soube sustentar a pressão dos concorrentes. Uma pena o Pedro Lins ter um incidente no começo da prova, já que ele tinha velocidade para disputar coisas melhores. Mas amanhã ele sai em terceiro e pode conseguir algo. Também estou feliz pelo Elias, que largou em último e ganhou posições mesmo nas condições ruins de pista. Vamos trabalhar para chegar ainda mais fortes nas duas corridas que fecham a etapa”, comentou

Para amanhã, a F4 Brasil conta com duas corridas. Na primeira prova do dia, Pedro Lins larga da terceira posição. Na segunda corrida, Paulo Willemann irá iniciar na terceira colocação.

As etapas da F4 Brasil no domingo podem ser assistidas ao vivo pela BandSports e pelos canais oficiais da categoria do YouTube.

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