Única mulher do grid, Vicky Farfus conquista vice-campeonato em Interlagos e dá novo passo rumo ao sonho da F1

Aos 15 anos, Vicky Farfus deu mais um passo importante em seu projeto de chegar à Fórmula 1. Única mulher e a mais jovem entre os 16 pilotos que disputaram a Fórmula GP, competição especial realizada no Autódromo de Interlagos durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a brasileira conquistou dois pódios e terminou como vice-campeã, enfrentando adversários masculinos em apenas seu terceiro fim de semana de competições de Fórmula 4.

Defendendo a TMG Racing, Vicky encerrou o fim de semana com um terceiro lugar na primeira corrida, a sexta posição na segunda prova, interrompida pela chuva, e o segundo lugar na disputa decisiva, realizada na manhã de domingo (8). Com 31 pontos, garantiu o vice-campeonato pelo critério de desempate, atrás de Fabrício Fogaça, campeão com 42 pontos.

Mais do que os resultados, a participação em Interlagos representou um momento simbólico de sua trajetória. Na manhã de domingo, Vicky disputou uma corrida de F4 no mesmo circuito que, poucas horas depois, receberia os pilotos da F1. A principal categoria do automobilismo mundial é justamente o destino que a jovem brasileira pretende alcançar nos próximos anos.

Liderança, volta mais rápida e dois pódios



A competitividade de Vicky ficou evidente desde o treino classificatório de sexta-feira (6). A piloto registrou 1min36s960, garantindo a terceira posição no grid, apenas 0s170 atrás do pole position Fogaça.

Na primeira corrida, disputada no sábado (7), Vicky protagonizou uma das principais disputas do fim de semana. Depois de recuperar a segunda posição ainda na volta inicial, pressionou Fogaça e aproveitou um erro do adversário na segunda volta para assumir a liderança.

A brasileira permaneceu na primeira posição até a relargada da sétima volta, chegando a abrir vantagem de aproximadamente 1s4 antes de uma intervenção do safety car neutralizar a disputa. Fogaça recuperou a liderança na retomada, enquanto Vicky continuou envolvida na batalha pelas primeiras posições.

Ao final das 16 voltas, a brasileira cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, apenas 1s124 atrás do vencedor. Além do primeiro pódio na categoria, registrou a melhor volta da corrida, com 1min38s182, demonstrando velocidade para enfrentar diretamente os adversários mais experientes.

Na segunda corrida, realizada sob forte chuva, a direção de prova manteve os carros atrás do safety car e encerrou a disputa antecipadamente por razões de segurança. Vicky terminou na sexta colocação.

O domingo trouxe um desafio diferente. A terceira corrida começou com o asfalto ainda molhado, exigindo pneus de chuva de todos os competidores. Vicky largou da terceira posição, perdeu terreno nas primeiras curvas e chegou a ocupar o sétimo lugar.

A partir daí, iniciou uma recuperação consistente. Ultrapassou seu companheiro Marcelo Hahn, protagonizou novas disputas pela terceira posição e, na nona volta, recuperou o lugar no pódio com uma ultrapassagem na Curva do Lago.

Com a pista secando progressivamente, a administração dos pneus de chuva passou a ser determinante. Vicky manteve um ritmo competitivo, reduziu a diferença para Naim Saleh e, ao final da 12ª volta, realizou a ultrapassagem que a colocou na segunda posição.

A brasileira terminou a prova a apenas 3s694 do vencedor Fabrício Fogaça, garantindo seu segundo pódio e o vice-campeonato da competição.

“Eu sabia que seria um fim de semana difícil, porque estava enfrentando pilotos muito competitivos, sendo a mais nova entre eles e era apenas minha terceira experiência na F4. Ser a única menina do grid torna tudo ainda mais especial, principalmente depois de conquistar dois pódios e o vice-campeonato. Quero mostrar que nós, meninas, também podemos disputar as primeiras posições e brigar por vitórias", falou.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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