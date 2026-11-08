Vicky Farfus conquista dois pódios e termina como vice-campeã da Fórmula GP em Interlagos

Vicky Farfus encerrou neste domingo (8) sua primeira participação na F4 Brasil com dois pódios e o vice-campeonato da Fórmula GP, competição especial disputada no Autódromo de Interlagos durante o fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1. A piloto da TMG Racing terminou a primeira corrida na terceira colocação, foi sexta na segunda prova, interrompida pela forte chuva, e conquistou o segundo lugar na disputa decisiva, encerrando sua estreia entre os principais destaques da categoria.

Com 31 pontos acumulados nas três corridas, Vicky terminou empatada com seu companheiro de equipe Marcelo Hahn, mas garantiu o vice-campeonato pelo critério de desempate. Ambos conquistaram um segundo e um terceiro lugares, porém a sexta posição da piloto na segunda corrida, contra o sétimo lugar de Hahn, assegurou a vantagem na classificação geral. O título ficou com Fabrício Fogaça, da Cavaleiro Sports, que somou 42 pontos após vencer duas das três provas.

A participação em Interlagos marcou um novo capítulo na trajetória de Vicky Farfus, filha do piloto Augusto Farfus, que construiu uma carreira internacional no automobilismo. Em um dos circuitos mais tradicionais do mundo, a jovem piloto enfrentou um grid competitivo e condições climáticas variadas, demonstrando capacidade de adaptação e ritmo para disputar as primeiras posições desde sua estreia na categoria.

Primeiro pódio na estreia

Na corrida de abertura, realizada no sábado (7), Vicky protagonizou uma disputa intensa pelas primeiras posições. A prova foi marcada por intervenções do safety car e por sucessivas disputas no pelotão da frente. Nas voltas finais, a piloto pressionou Marcelo Hahn pela segunda posição e precisou defender o terceiro lugar dos ataques de Paulo Willemann.

Vicky recebeu a bandeirada em terceiro, conquistando seu primeiro pódio na F4 Brasil e confirmando seu desempenho competitivo logo na primeira prova do fim de semana.

A segunda corrida, também disputada no sábado, apresentou um cenário completamente diferente. A forte chuva que atingiu Interlagos comprometeu as condições de segurança da pista e fez com que a prova fosse realizada integralmente sob regime de safety car. Sem oportunidade de disputar posições em velocidade de corrida, Vicky terminou em sexto lugar. Em razão das condições excepcionais, a organização atribuiu apenas metade da pontuação prevista para a prova.

Recuperação e segundo lugar na decisão

Na terceira e última corrida, realizada na manhã de domingo (8), Vicky voltou a demonstrar seu potencial em uma prova marcada por mudanças nas condições do asfalto. Embora a chuva tivesse parado, a pista permanecia molhada no momento da largada, obrigando todos os competidores a utilizar pneus de chuva.

Partindo da terceira posição, a piloto da TMG Racing perdeu terreno nas primeiras curvas e chegou a ocupar o sétimo lugar. A partir daí, iniciou uma corrida de recuperação, ganhando posições e protagonizando disputas diretas com seus adversários.

Um dos principais confrontos aconteceu com Marcelo Hahn, seu companheiro de equipe. Depois de ultrapassá-lo na quarta volta, Vicky viu o adversário recuperar a posição na passagem seguinte. A disputa continuou até a nona volta, quando a piloto realizou uma nova ultrapassagem na Curva do Lago para assumir o terceiro lugar.

Com o circuito secando progressivamente e os pneus de chuva apresentando desgaste cada vez maior, Vicky manteve um ritmo consistente e passou a reduzir a diferença para Naim Saleh, que ocupava a segunda posição.

Ao final da 12ª volta, a piloto conseguiu superar Saleh e assumir a vice-liderança. Nas voltas restantes, ainda tentou diminuir a vantagem de Fabrício Fogaça, mas o adversário manteve a liderança até a bandeirada.

Vicky cruzou a linha de chegada na segunda colocação, a apenas 3s694 do vencedor, conquistando seu segundo pódio em três corridas e confirmando o vice-campeonato da etapa especial.

“Foi um fim de semana incrível e muito emocionante para mim, ainda mais por estar correndo em Interlagos junto com a Fórmula 1. Estou muito feliz com o resultado das três corridas. Consegui terminar em terceiro na primeira, tivemos uma segunda corrida complicada por causa da chuva e fechei o fim de semana com um segundo lugar. Foi uma experiência muito especial e quero agradecer a todos que torceram por mim e me apoiaram”, destacou Vicky Farfus.

Estreia de destaque diante do público da Fórmula 1

Além dos resultados, o fim de semana representou uma experiência importante para Vicky Farfus. A participação na Fórmula GP aconteceu em meio à programação oficial do GP de São Paulo, proporcionando à piloto a oportunidade de competir diante do público da principal categoria do automobilismo mundial.

A Fórmula GP foi disputada em formato de campeonato de etapa única, com pontuação, classificação e título próprios, independentes da temporada regular da F4 Brasil. A competição reuniu 16 pilotos e contou com três corridas ao longo do fim de semana.

Com dois pódios e o vice-campeonato, Vicky encerra sua primeira experiência na categoria com resultados expressivos, especialmente considerando o desafio de adaptação ao monoposto, as disputas diretas e as diferentes condições de pista encontradas durante a etapa.

O desempenho em Interlagos reforça o potencial da jovem piloto em sua transição para os monopostos e representa um passo importante em sua trajetória no automobilismo.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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