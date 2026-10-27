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F4 Brasil

Vicky Farfus estreia na F4 Brasil em Interlagos no mesmo domingo do GP de São Paulo de F1

Brasileira estreia na F4 Brasil durante etapa de Interlagos após liderar teste da F1 Academy e conquistar seus primeiros pontos em monopostos na Europa

Redação Motorsport.com
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Vicky Farfus se preparar para andar de F4 Brasil em Interlagos

No domingo, 8 de novembro, o Autódromo de Interlagos será palco de dois momentos que representam extremos de uma mesma trajetória. Às 8h50, Victoria "Vicky" Farfus, de apenas 15 anos, estará no grid da Fórmula 4 Brasil. Pouco mais de cinco horas depois, às 14h, os pilotos da Fórmula 1 disputarão o GP de São Paulo no mesmo circuito.

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Para Vicky, a distância entre essas duas largadas representa o caminho que pretende percorrer nos próximos anos.

A jovem brasileira fará sua estreia na F4 Brasil diante do público de seu país, em um dos fins de semana mais importantes do automobilismo mundial. O momento marca uma nova fase de sua carreira e aproxima, simbolicamente, o lugar que ela ocupa hoje daquele a que pretende chegar: o grid da F1. Em Interlagos, a brasileira correrá pela TMG Racing.

Mas Vicky não chega a Interlagos apenas com um sonho. Chega com resultados.

Na etapa de encerramento da Fórmula 4 Central European Zone (F4 CEZ), disputada de 23 a 25 de outubro no Hungaroring, na Hungria, Vicky Farfus voltou a mostrar competitividade em sua temporada de estreia nos monopostos.

Pela CRAM Motorsport, a brasileira venceu duas das três corridas na classificação feminina, conquistou um terceiro lugar entre os estreantes e alcançou a sexta colocação na classificação geral.

Os resultados em Budapeste reforçam a evolução da jovem piloto antes da estreia na Fórmula 4 Brasil, em Interlagos, onde defenderá a TMG Racing diante do público brasileiro.

Em setembro, a brasileira foi a mais rápida entre as 18 participantes do Teste de Novatas da F1 Academy, realizado no Circuito de Navarra, na Espanha. Com o tempo de 1min46s988, foi a única competidora a completar uma volta na casa de 1min46s, terminando o teste quase três décimos à frente da segunda colocada.

No mês seguinte, fez sua estreia em competições de monopostos no E4 Championship, em Monza, na Itália, defendendo a Prema Racing, uma das equipes de referência na formação de jovens pilotos. Na segunda corrida do fim de semana, terminou na 13ª posição geral, conquistou seus primeiros pontos na categoria e ficou em primeiro lugar na classificação feminina da prova.

Os resultados representam uma evolução importante para uma atleta que iniciou a temporada de 2026 em sua primeira experiência com carros de corrida, na Ginetta Junior Championship, após construir sua formação no kart.

Agora, a estreia na F4 Brasil acontece justamente no fim de semana em que o país recebe a principal categoria do automobilismo mundial.

Uma brasileira em busca de um lugar na história

O objetivo de Vicky ultrapassa a conquista de vitórias e títulos nas categorias de formação. Ela pretende construir uma carreira internacional que possa levá-la à F1 e, se alcançar esse objetivo, tornar-se a primeira brasileira a disputar um GP da categoria.

A ambição ganha dimensão especial em um esporte no qual a presença feminina no grid ainda é uma exceção histórica.

A italiana Maria Teresa de Filippis foi a primeira mulher a disputar uma corrida de F1, em 1958. Lella Lombardi, também italiana, tornou-se a única mulher a pontuar no Mundial e foi a última a largar em um GP, em 1976. Desde então, nenhuma mulher voltou a disputar uma corrida da categoria.

Meio século depois, Vicky integra uma geração de jovens pilotos que busca construir oportunidades reais de chegar ao topo do automobilismo.

Na F4, ela enfrenta pilotos homens e mulheres em um mesmo grid, em uma competição na qual o desempenho é medido por tempo, posições e resultados.

“É muito especial pensar que vou correr em Interlagos no mesmo fim de semana da F1. É impossível estar ali e não pensar no futuro. Meu sonho é chegar à F1, mas eu sei que isso só acontece construindo cada etapa. Hoje meu foco é aprender, evoluir e mostrar na pista que posso competir”, afirmou Vicky.

Uma carreira construída para o longo prazo

Apesar dos apenas 15 anos, Vicky já vive uma rotina de preparação internacional, aprendizado técnico e adaptação a diferentes categorias e circuitos.

A passagem do kart para carros de turismo e, posteriormente, para os monopostos faz parte de um planejamento esportivo que exige evolução constante. O próximo passo é ampliar sua experiência em campeonatos de F4 na Europa, acumulando quilometragem e resultados para seguir avançando nas categorias de formação.

Essa trajetória também passa pela construção de uma estrutura de apoio capaz de sustentar um projeto de carreira de longo prazo.

Parceria que une velocidade e educação

Além da atuação nas pistas, Vicky Farfus também será protagonista de uma iniciativa voltada à educação e à formação de jovens talentos.

A partir de 2027, a piloto passa a contar com o patrocínio da ArcelorMittal para atuar como Embaixadora do STEM Racing, programa educacional internacional que utiliza o automobilismo como ferramenta para despertar o interesse de estudantes por ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Mais do que uma parceria esportiva, a iniciativa conecta a jornada de Vicky em busca do sonho de chegar à F1 ao desenvolvimento de futuras gerações de profissionais e inovadores.

No STEM Racing, antigo programa F1 in Schools da FIA, Vicky atuará como mentora e inspiração para estudantes de todo o país, especialmente meninas interessadas em carreiras ligadas à ciência, tecnologia e engenharia.

A ação reforça o compromisso da ArcelorMittal, maior produtora de aço do Brasil, com a educação e soma-se à presença da empresa em importantes categorias do automobilismo nacional, como Stock Car, Copa Truck e Rally dos Sertões, utilizando o esporte como plataforma para promover inovação, tecnologia e segurança.

O diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, destaca a importância do projeto para aproximar os jovens das áreas STEM e ampliar a participação feminina no setor.

“A Vicky representa uma nova geração de talentos que inspira não apenas pelos resultados nas pistas, mas também pela determinação em perseguir seus objetivos. Por isso, essa parceria vai além do apoio à sua carreira no automobilismo".

"Como Embaixadora do STEM Racing, ela ajudará a despertar o interesse de jovens, especialmente meninas, pela ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mostrando na prática como a educação, a inovação e a dedicação podem transformar sonhos em oportunidades e grandes conquistas".

A proposta é que a carreira de Vicky também contribua para ampliar o interesse de meninas e jovens por espaços que, durante muito tempo, pareceram distantes de suas possibilidades profissionais.

O próximo capítulo começa em Interlagos

A programação da F4 Brasil começa na sexta-feira, 6 de novembro, com treinos e classificação. No sábado, Vicky disputará as duas primeiras corridas. A terceira acontece na manhã de domingo, poucas horas antes do GP de São Paulo de F1.

Será a primeira oportunidade de o público brasileiro acompanhar de perto essa nova fase da carreira da jovem piloto.

Em julho, Vicky Farfus era apresentada ao país como uma promessa que sonhava em chegar à F1. Quatro meses depois, já com resultados internacionais em monopostos, ela estará no mesmo asfalto dos pilotos que representam o destino de sua ambição.

No domingo de Interlagos, o presente e o futuro de Vicky estarão separados por apenas algumas horas. O caminho entre eles será construído corrida após corrida.

Programação prevista da F4 Brasil

DIA

ATIVIDADE

HORÁRIO

SEXTA 06/11

Treino livre

10h05
 

Classificação

17h30

SÁBADO 07/11

Corrida 1

10h10
 

Corrida 2

16h40

DOMINGO 08/11

Corrida 3 — F4 Brasil

8h50
 

GP de São Paulo — Fórmula 1

14h00

Horários de Brasília, sujeitos a alterações pela organização.

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