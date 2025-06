Após um longo período de recuperação, o brasileiro Eric Granado recebeu a liberação da equipe médica do Mundial de Motovelocidade e retornará ao grid da MotoE neste fim de semana, na etapa de Assen.

Durante a primeira corrida da etapa de abertura da temporada 2025 da MotoE, Granado caiu de sua moto e, logo após se levantar, foi atingido com força pela moto de Rafaelle Fusco, que também foi ao chão segundos depois.

Granado foi imediatamente levado ao centro médico, onde os primeiros exames constataram a fratura na tíbia direita. O piloto seguiu internado por mais uma semana antes de receber alta do hospital para iniciar a reabilitação.

"Os médicos me liberaram para correr este fim de semana na segunda etapa da MotoE aqui em Assen", escreveu o brasileiro em sua conta no Instagram. "Foram seis semanas de muito sofrimento e sacrifício, mas estou muito feliz de poder voltar a pilotar! Que Deus me abençoe e me proteja!".

Agora, o brasileiro volta à pista para a segunda de sete etapas da temporada 2025 da MotoE, buscando recolocar seu campeonato nos trilhos. A MotoE realiza treinos livres e classificação nesta sexta e as duas corridas no sábado no circuito de Assen.

