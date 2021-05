Eric Granado volta a acelerar no Mundial de MotoE, em Le Mans

O Campeonato Mundial de MotoE inicia nesta sexta-feira (14), a partir das 6h50 (de Brasília) os trabalhos para a segunda etapa da temporada 2021, a ser realizada no circuito francês de Le Mans. O torneio, que conta com a participação do brasileiro Eric Granado, iniciou a temporada há duas semanas na pista de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Granado e a equipe One Energy Racing voltam à pista embalados pelo bom desempenho registrado pelo piloto e a moto Energica Ego Corsa na Espanha, quando o brasileiro de 24 anos dominou os treinos e cravou um novo recorde de pole position. Na corrida, no entanto, Granado sofreu um acidente ao cair na curva seis da pista andaluz.

“Fizemos o nosso melhor em Jerez, mas tive uma queda que me tirou da liderança da prova. Corrida é assim, acidentes acontecem e a gente tem que manter o foco. É isso o que vamos fazer em Le Mans, vamos atrás de um bom resultado. A temporada está só no início e tudo é possível. Esse é o espírito”, diz Eric, que tem estado sempre entre os mais velozes e constantes em todas as oportunidades que a MotoE entrou na pista.

Vencedor da primeira etapa o italiano Alessandro Zaccone (equipe Octo Pramac Moto-E) lidera a tabela de classificação, com 25 pontos. Mesmo com o acidente, Granado ainda terminou a prova de Jerez em 13º, somando três pontos na tabela. A prova deste domingo vai ao ar a partir das 5h (de Brasília) com transmissão ao vivo pelos canais Fox Sports.

