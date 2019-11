Granado brilha em Valência e vence pela MotoE

O hino nacional brasileiro voltou a ser tocado em uma corrida do mundial de motovelocidade após 14 anos de seca. Neste sábado, Eric Granado venceu a primeira corrida da rodada dupla da MotoE em Valência.

O brasileiro largou na pole position, mas mesmo começando bem, Bradley Smith o ultrapassou na primeira curva e rapidamente se afastou do grupo, liderando por oito décimos no final da primeira volta.

Mas enquanto o próprio Granado ficou sob pressão de Hector Garzo, ele começou a se aproximar do líder, com ambos ‘colando’ em Smith, faltando duas voltas para o final.

A dupla passou por Smith na reta no início da penúltima volta, com o britânico retomando o segundo lugar de Garzo algumas curvas depois.

No giro seguinte, Garzo voltou a se revezar no segundo posto com Smith, tendo mais sucesso, enquanto que Granado se afastava o suficiente para garantir a primeira vitória de sua carreira na categoria de motos elétricas.

A última vez em que um brasileiro havia vencido uma corrida do mundial aconteceu em 2005, com o triunfo de Alex Barros, na MotoGP em Portugal.

A segunda corrida da MotoE em Valência acontece neste domingo, às 11h35, horário de Brasília.