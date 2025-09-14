Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoE

Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

Mundial de motos elétricas retorna para a final em novembro, no GP de Portugal

Redação Motorsport.com
Editado:
Eric Granado

A MotoE realizou neste fim de semana a penúltima etapa da temporada 2025, e o mundial de motos elétricas vai para a final, marcada para novembro em Portugal, com impressionantes cinco candidatos ao título.

Leia também:

Com os resultados deste fim de semana, Alessandro Zaccone vai para a final na liderança, com 160 pontos, enquanto Mattia Casadei é o segundo, com 155. Matteo Ferrari é o terceiro, com 148, mesmo total de Lorenzo Baldassari. Já Eric Granado subiu de sétimo para quinto, com 142, a 18 de Zaccone. 

Com 50 pontos em jogo na final de Portimão, Nicholas Spinelli (134) e Andrea Mantovani (127) também chegam matematicamente vivos na briga pelo título, mas já bem mais distantes.

Pos. piloto equipe FRA
France		 hol
Netherlands		 AUT
Austria		 HUN
Hungary		 CAT
Catalonia		 RSM
San Marino		 POR
Portugal		 Pts    
1 Italy Alessandro Zaccone Aruba Cloud MotoE Team 3P RetP 2 1 7 6 5 6 4 8 1 4     160    
2 Italy Mattia Casadei LCR E-Team 5 1F 16P 6P Ret 2 1P 1P Ret 3 9 3     155    
3 Italy Matteo Ferrari Felo Gresini MotoE Ret Ret 5 12 1P 1P F 4 3F 3 14 5 1     148    
4 Italy Lorenzo Baldassarri Dynavolt Intact GP MotoE 6 5 6 3 5 5 2F 4 2 6 10 6     148    
5 Brazil Eric Granado LCR E-Team Ret DNS 7 7 3 Ret 3 7 1P 1P F 4P F 2P     142    
6 Italy Nicholas Spinelli Rivacold Snipers Team MotoE 9 6 4 8 9 8 6 2 5F 2 2 Ret     134    
7 Italy Andrea Mantovani Klint Forward Factory Team 2F 7 1F 2 8 10 10 9 8 Ret 3 14     127    
8 Italy Kevin Zannoni Power Electronics Aspar Team 4 2 8 11 13 17 8 10 6 4 6 5     107    
9 Spain Héctor Garzó Dynavolt Intact GP MotoE WD WD 9 5 2 3 7 5 7 7 8 RetF     100    
10 Spain Jordi Torres Power Electronics Aspar Team 7 3 3 4 10 9 Ret 11 9 Ret 7 Ret     88    
11 Spain Óscar Gutiérrez MSi Racing Team 1 Ret     4F 7 9 Ret 12 9 11 7     79    
12 Romania Jacopo Hosciuc MSi Racing Team 11 8 10 9 12 11 Ret 8 11 5 15 8     68    
13 Hungary Tibor Erik Varga Rivacold Snipers Team MotoE 12 10 11 14 6 4 Ret DNS 10 Ret 14 Ret     48    
14 Italy Alessio Finello Felo Gresini MotoE 10 11 Ret 10 11 12 12 13 Ret 11 13 10     47    
15 San Marino Luca Bernardi Aruba Cloud MotoE Team 13 9 Ret 13 14 13 Ret 12 13 10 12 9     42    
16 Spain María Herrera Klint Forward Factory Team 8 4 15 15 16 14 13 15     16 11     34    
17 Italy Raffaele Fusco Ongetta Sic58 Squadra Corse Ret 12 13 17 15 15 11 14 14 12 17 12     26    
18 Italy Tommaso Occhi Ongetta Sic58 Squadra Corse Ret 13 14 Ret 17 16 14 16 15 13 18 13     14    
19 Spain Diego Pérez MSi Racing Team     12 16                     4    

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com MotoE
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Saiba quais pilotos da NASCAR Brasil foram selecionados para o Driver Development da NASCAR nos Estados Unidos

Saiba quais pilotos da NASCAR Brasil foram selecionados para o Driver Development da NASCAR nos Estados Unidos

NASCAR Brasil
Saiba quais pilotos da NASCAR Brasil foram selecionados para o Driver Development da NASCAR nos Estados Unidos
NASCAR Xfinity: Veja como foi a etapa de Bristol com o Motorsport.com

NASCAR Xfinity: Veja como foi a etapa de Bristol com o Motorsport.com

NASCAR XFINITY
NASCAR Xfinity: Veja como foi a etapa de Bristol com o Motorsport.com
Filme sobre carro da Stock Car é selecionado para o mais importante festival de TV e cinema de esportes do mundo

Filme sobre carro da Stock Car é selecionado para o mais importante festival de TV e cinema de esportes do mundo

Stock Car
Filme sobre carro da Stock Car é selecionado para o mais importante festival de TV e cinema de esportes do mundo

Últimas notícias

Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

MotE MotoE
Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

MOT2 Moto2
Misano
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino
Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy

Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy
Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

MOT2 Moto2
Misano
Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros