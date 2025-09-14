Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano
Mundial de motos elétricas retorna para a final em novembro, no GP de Portugal
A MotoE realizou neste fim de semana a penúltima etapa da temporada 2025, e o mundial de motos elétricas vai para a final, marcada para novembro em Portugal, com impressionantes cinco candidatos ao título.
Com os resultados deste fim de semana, Alessandro Zaccone vai para a final na liderança, com 160 pontos, enquanto Mattia Casadei é o segundo, com 155. Matteo Ferrari é o terceiro, com 148, mesmo total de Lorenzo Baldassari. Já Eric Granado subiu de sétimo para quinto, com 142, a 18 de Zaccone.
Com 50 pontos em jogo na final de Portimão, Nicholas Spinelli (134) e Andrea Mantovani (127) também chegam matematicamente vivos na briga pelo título, mas já bem mais distantes.
|Pos.
|piloto
|equipe
|FRA
|hol
|AUT
|HUN
|CAT
|RSM
|POR
|Pts
|1
|Alessandro Zaccone
|Aruba Cloud MotoE Team
|3P
|RetP
|2
|1
|7
|6
|5
|6
|4
|8
|1
|4
|160
|2
|Mattia Casadei
|LCR E-Team
|5
|1F
|16P
|6P
|Ret
|2
|1P
|1P
|Ret
|3
|9
|3
|155
|3
|Matteo Ferrari
|Felo Gresini MotoE
|Ret
|Ret
|5
|12
|1P
|1P F
|4
|3F
|3
|14
|5
|1
|148
|4
|Lorenzo Baldassarri
|Dynavolt Intact GP MotoE
|6
|5
|6
|3
|5
|5
|2F
|4
|2
|6
|10
|6
|148
|5
|Eric Granado
|LCR E-Team
|Ret
|DNS
|7
|7
|3
|Ret
|3
|7
|1P
|1P F
|4P F
|2P
|142
|6
|Nicholas Spinelli
|Rivacold Snipers Team MotoE
|9
|6
|4
|8
|9
|8
|6
|2
|5F
|2
|2
|Ret
|134
|7
|Andrea Mantovani
|Klint Forward Factory Team
|2F
|7
|1F
|2
|8
|10
|10
|9
|8
|Ret
|3
|14
|127
|8
|Kevin Zannoni
|Power Electronics Aspar Team
|4
|2
|8
|11
|13
|17
|8
|10
|6
|4
|6
|5
|107
|9
|Héctor Garzó
|Dynavolt Intact GP MotoE
|WD
|WD
|9
|5
|2
|3
|7
|5
|7
|7
|8
|RetF
|100
|10
|Jordi Torres
|Power Electronics Aspar Team
|7
|3
|3
|4
|10
|9
|Ret
|11
|9
|Ret
|7
|Ret
|88
|11
|Óscar Gutiérrez
|MSi Racing Team
|1
|Ret
|4F
|7
|9
|Ret
|12
|9
|11
|7
|79
|12
|Jacopo Hosciuc
|MSi Racing Team
|11
|8
|10
|9
|12
|11
|Ret
|8
|11
|5
|15
|8
|68
|13
|Tibor Erik Varga
|Rivacold Snipers Team MotoE
|12
|10
|11
|14
|6
|4
|Ret
|DNS
|10
|Ret
|14
|Ret
|48
|14
|Alessio Finello
|Felo Gresini MotoE
|10
|11
|Ret
|10
|11
|12
|12
|13
|Ret
|11
|13
|10
|47
|15
|Luca Bernardi
|Aruba Cloud MotoE Team
|13
|9
|Ret
|13
|14
|13
|Ret
|12
|13
|10
|12
|9
|42
|16
|María Herrera
|Klint Forward Factory Team
|8
|4
|15
|15
|16
|14
|13
|15
|16
|11
|34
|17
|Raffaele Fusco
|Ongetta Sic58 Squadra Corse
|Ret
|12
|13
|17
|15
|15
|11
|14
|14
|12
|17
|12
|26
|18
|Tommaso Occhi
|Ongetta Sic58 Squadra Corse
|Ret
|13
|14
|Ret
|17
|16
|14
|16
|15
|13
|18
|13
|14
|19
|Diego Pérez
|MSi Racing Team
|12
|16
|4
ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino
Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy
Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários