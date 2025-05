A Ducati V21L, protótipo que participa do Campeonato Mundial de MotoE desde 2023, está prestes a embarcar em sua terceira temporada. Criada para estudar tecnologias alternativas à combustão interna, a V21L é uma verdadeira MotoGP das motos elétricas. É um projeto experimental da Ducati, que investiu para estar pronta se e quando a tecnologia permitir a criação de uma moto elétrica de estrada alinhada com os valores da empresa.

Segundo os acordos com a FIM e a Dorna, o trabalho na V21L não parou com a entrega das 23 motos (18 para os pilotos, mais 5 de reserva) que apoiaram as nove equipes envolvidas no Campeonato Mundial de MotoE. Pelo contrário, as evoluções da V21L implementadas com vistas à temporada de 2025 envolveram todos os aspectos da moto, desde o trem de força até a eletrônica, sem negligenciar o chassi. As melhorias foram refletidas nos testes de pista em Franco Battaini, que a partir deste ano é o novo piloto de testes de MotoE da Ducati.

O conjunto de baterias da V21L agora monta células com uma química mais avançada, caracterizada por maior densidade de energia, 5Ah em comparação com os 4,2Ah anteriores. Isso permitiu que seu número fosse reduzido em impressionantes 192 unidades, de 1.152 para 960, mantendo a potência e a autonomia da moto inalteradas. O conjunto de baterias, elemento mais restritivo em termos de massas e dimensões, na Ducati MotoE apresenta um formato projetado especificamente para seguir a progressão natural da área central da moto.

Para não alterar a distribuição de peso da V21L, os engenheiros da Ducati Corse optaram por remover uma célula para cada seis, distribuindo o alívio uniformemente dentro da bateria e obtendo uma economia de peso de 8,2kg no site . Essa redução, de acordo com as simulações, deve oferecer uma melhoria nos tempos de volta entre três e quatro décimos, dependendo do circuito.

O controle de tração agora é ajustável curva a curva. Os engenheiros de cada equipe podem definir três mapeamentos diferentes, selecionáveis pelo piloto, com calibrações diferentes do controle de tração para cada seção da pista.

A V21L também foi alongada em 4 milímetros graças a diferentes buchas de direção, deixando as dimensões de inclinação e trilha inalteradas, tornando-a mais estável durante a frenagem. Além disso, o pivô do braço oscilante agora é ajustável em altura, para dar às equipes a opção de manter o efeito da tração da corrente inalterado ao trocar as coroas ou variá-lo de acordo com a preferência do piloto e características do circuito.

A partir da segunda etapa do campeonato, na Holanda, as V21Ls também serão equipadas com novo aro traseiro sem proteções falsas para o pinhão, ficando 600g mais leves . O ganho é particularmente significativo no que se refere às massas não suspensas, com benefícios significativos em termos de agilidade e manuseio. Graças à economia no conjunto de baterias e a essa última atualização, o peso total do V21L na versão 2025 foi reduzido de 225kg para 216,2kg.

