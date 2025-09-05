MotoE: Eric Granado crava pole para etapa da Catalunha
Brasileiro da LCR fez a primeira pole position da temporada 2025; Lorenzo Baldassarri e Jordi Torres completam a primeira fila no circuito de Barcelona
Eric Granado, piloto brasileiro da LCR, conquistou a pole position para a etapa da Catalunha da MotoE, depois de cravar volta rápida de 1min47s575. Ao lado dele, irão largar Lorenzo Baldassarri, que marcou 1min47s679, e Jordi Torres, com 1min47s914.
Depois de um Q1 em que Raffelle Fusco caiu e fez ser instaurado uma breve bandeira amarela e que teve Hector Garzo e Jacopo Hosciuc como os pilotos que passaram para o Q2, Granado conseguiu fazer a melhor volta da sessão classificatória com cinco minutos restantes no relógio.
Apesar de Baldassarri ter chegado próximo da volta do brasileiro, com 0s104 de diferença, ele não foi capaz de melhorar a volta ainda mais. Com menos de um minuto restante no Q2, Alessandro Zaccone sofreu uma queda entre as curvas 7 e 8, o que fez a bandeira amarela ser instaurada no setor 3 da pista de Montmeló.
|Posição
|#
|Piloto
|País
|Tempo
|1º
|51
|Eric Granado
|Brasil
|1min47s575
|2º
|7
|Lorenzo Baldassarri
|Itália
|1min47s679
|3º
|81
|Jordi Torres
|Espanha
|1min47s914
|4º
|40
|Mattia Casadei
|Itália
|1min47s921
|5º
|11
|Matteo Ferrari
|Itália
|1min48s085
|6º
|61
|Alessandro Zaccone
|Itália
|1min48s212
|7º
|29
|Nicholas Spinelli
|Itália
|1min48s214
|8º
|21
|Kevin Zannoni
|Itália
|1min48s302
|9º
|12
|Jacopo Hosciuc
|Romênia
|1min48s979
|10º
|1
|Hector Garzo
|Espanha
|1min56s522
|11º
|99
|Oscar Gutierrez
|Espanha
|1min48s564
|12º
|9
|Andrea Mantovani
|Itália
|1min48s622
|13º
|47
|Tibor Erik Varga
|Hungria
|1min48s645
|14º
|72
|Alessio Finello
|Itália
|1min48s737
|15º
|19
|Luca Bernardi
|San Marino
|1min49s340
|16º
|28
|Tommaso Occhi
|Itália
|1min50s702
|17º
|77
|Raffaele Fusco
|Itália
|1min54s282
