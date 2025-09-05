Todas as categorias

Relato de classificação
MotoE

MotoE: Eric Granado crava pole para etapa da Catalunha

Brasileiro da LCR fez a primeira pole position da temporada 2025; Lorenzo Baldassarri e Jordi Torres completam a primeira fila no circuito de Barcelona

Redação Motorsport.com
Publicado:
Eric Granado

Foto de: Team LCR

Eric Granado, piloto brasileiro da LCR, conquistou a pole position para a etapa da Catalunha da MotoE, depois de cravar volta rápida de 1min47s575. Ao lado dele, irão largar Lorenzo Baldassarri, que marcou 1min47s679, e Jordi Torres, com 1min47s914.

Leia também:

Depois de um Q1 em que Raffelle Fusco caiu e fez ser instaurado uma breve bandeira amarela e que teve Hector Garzo e Jacopo Hosciuc como os pilotos que passaram para o Q2, Granado conseguiu fazer a melhor volta da sessão classificatória com cinco minutos restantes no relógio.

Apesar de Baldassarri ter chegado próximo da volta do brasileiro, com 0s104 de diferença, ele não foi capaz de melhorar a volta ainda mais. Com menos de um minuto restante no Q2, Alessandro Zaccone sofreu uma queda entre as curvas 7 e 8, o que fez a bandeira amarela ser instaurada no setor 3 da pista de Montmeló.

Posição # Piloto País Tempo
51 Eric Granado Brasil 1min47s575
7 Lorenzo Baldassarri Itália 1min47s679
81 Jordi Torres Espanha 1min47s914
40 Mattia Casadei Itália 1min47s921
11 Matteo Ferrari Itália 1min48s085
61 Alessandro Zaccone Itália 1min48s212
29 Nicholas Spinelli Itália 1min48s214
21 Kevin Zannoni Itália 1min48s302
12 Jacopo Hosciuc Romênia 1min48s979
10º 1 Hector Garzo Espanha 1min56s522
11º 99 Oscar Gutierrez Espanha 1min48s564
12º 9 Andrea Mantovani Itália 1min48s622
13º 47 Tibor Erik Varga Hungria 1min48s645
14º 72 Alessio Finello Itália 1min48s737
15º 19 Luca Bernardi San Marino 1min49s340
16º 28 Tommaso Occhi Itália 1min50s702
17º 77 Raffaele Fusco Itália 1min54s282

