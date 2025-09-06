MotoE: Eric Granado comanda corrida 1 da etapa da Catalunha
Lorenzo Baldassarri e Matteo Ferrari completaram o pódio em Barcelona
Foto de: Team LCR
Eric Granado manteve o domínio da pole e position venceu de forma aguerrida a corrida 1 da etapa da Catalunha da MotoE, a primeira vitória do brasileiro na temporada 2025. Lorenzo Baldassarri e Matteo Ferrari completaram o pódio em Barcelona.
Como foi a corrida 1?
A largada começou com os pilotos chegando na primeira curva lado a lado, mas Lorenzo Baldassarri tomando a ponta, enquanto Granado caiu para terceiro na volta inicial.
No entanto, na volta seguinte, Eric Granado tomou a ponta enquanto Mattia Casadei caiu na volta 14, com a moto #40 voando na grade de proteção ao público. Tal incidente causou uma breve bandeira amarela no setor 4.
Enquanto isso, Matteo Ferrari pressionava o brasileiro da LCR, mas Granado conseguia se manter na liderança após uma manobra na reta principal.
Faltando quatro voltas para o fim, Finello também caiu sozinho, mas dessa vez na curva 10. Enquanto isso, Baldassarri e Ferrari ultrapassaram o brasileiro, com o piloto da moto #7 ficando com a ponta.
Com duas voltas para o fim, Granado conseguiu recuperar uma posição e já começou a pressionar Ferrari, que havia subido para a liderança.
Na última volta, Granado conseguiu retomar a liderança, precisando se defender de forma decisiva. Com maestria e com o duelo logo atrás, Eric Granado garantiu vitória na corrida 1 da Catalunha,
