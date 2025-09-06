Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
MotoE

MotoE: Eric Granado comanda corrida 1 da etapa da Catalunha

Lorenzo Baldassarri e Matteo Ferrari completaram o pódio em Barcelona

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Eric Granado

Foto de: Team LCR

Eric Granado manteve o domínio da pole e position venceu de forma aguerrida a corrida 1 da etapa da Catalunha da MotoE, a primeira vitória do brasileiro na temporada 2025. Lorenzo Baldassarri e Matteo Ferrari completaram o pódio em Barcelona.

Leia também:

Como foi a corrida 1?

A largada começou com os pilotos chegando na primeira curva lado a lado, mas Lorenzo Baldassarri tomando a ponta, enquanto Granado caiu para terceiro na volta inicial. 

No entanto, na volta seguinte, Eric Granado tomou a ponta enquanto Mattia Casadei caiu na volta 14, com a moto #40 voando na grade de proteção ao público. Tal incidente causou uma breve bandeira amarela no setor 4.

Enquanto isso, Matteo Ferrari pressionava o brasileiro da LCR, mas Granado conseguia se manter na liderança após uma manobra na reta principal.

Faltando quatro voltas para o fim, Finello também caiu sozinho, mas dessa vez na curva 10. Enquanto isso, Baldassarri e Ferrari ultrapassaram o brasileiro, com o piloto da moto #7 ficando com a ponta.

Com duas voltas para o fim, Granado conseguiu recuperar uma posição e já começou a pressionar Ferrari, que havia subido para a liderança.

Na última volta, Granado conseguiu retomar a liderança, precisando se defender de forma decisiva. Com maestria e com o duelo logo atrás, Eric Granado garantiu vitória na corrida 1 da Catalunha,

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Andrei Gobbo MotoE
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoE: Eric Granado crava pole para etapa da Catalunha
Próximo artigo MotoE: Granado faz final de semana perfeito com vitória na corrida 2 da Catalunha

Principais comentários
Andrei Gobbo
Mais de
Andrei Gobbo
MotoGP: Álex Márquez 'voa' e crava pole do GP da Catalunha; Marc larga em 3º

MotoGP: Álex Márquez 'voa' e crava pole do GP da Catalunha; Marc larga em 3º

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Álex Márquez 'voa' e crava pole do GP da Catalunha; Marc larga em 3º
Piastri dá veredito sobre 2025 de Bortoleto, elege ponto alto do ano de Gabriel e fala de impacto do brasileiro até aqui

Piastri dá veredito sobre 2025 de Bortoleto, elege ponto alto do ano de Gabriel e fala de impacto do brasileiro até aqui

Fórmula 1
GP da Itália
Piastri dá veredito sobre 2025 de Bortoleto, elege ponto alto do ano de Gabriel e fala de impacto do brasileiro até aqui
SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia do GP da Itália

SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia do GP da Itália

Fórmula 1
GP da Itália
SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia do GP da Itália

Últimas notícias

Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"

Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"

STCK Stock Car
Cascavel II
Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com

NSXF NASCAR XFINITY
Gateway
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com
F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida

F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros