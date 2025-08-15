Todas as categorias

MotoE

MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro

Sessão foi marcada por duas bandeiras amarelas

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Matteo Ferrari, Felo Gresini MotoE

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Nesta sexta-feira (15), os pilotos da MotoE retornaram ao traçado da Áustria para a classificação, depois de duas sessões treino mais cedo. O brasileiro Eric Granado conseguiu se encaixar direto para o Q2, entrando direto na briga pela pole position.

A bandeira amarela foi acionada quatro minutos depois do início do cronômetro, com Nicolas Spinelli caindo na Curva 10 e sendo obrigado a deixar a sessão mais cedo. Pouco tempo depois, Lorenzo Baldassari também escorregou e caiu no setor 3.

 

Granado, que retorna após grave lesão, aparecia com uma boa volta e em ótima forma para se colocar verdadeiramente na disputa pela primeira posição.

Apesar do bom ritmo do brasileiro, ele terminou apenas em terceiro, com Matteo Ferrari na pole position para a corrida.

Livia Veiga MotoE
Livia Veiga
