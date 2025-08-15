MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro
Sessão foi marcada por duas bandeiras amarelas
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Nesta sexta-feira (15), os pilotos da MotoE retornaram ao traçado da Áustria para a classificação, depois de duas sessões treino mais cedo. O brasileiro Eric Granado conseguiu se encaixar direto para o Q2, entrando direto na briga pela pole position.
A bandeira amarela foi acionada quatro minutos depois do início do cronômetro, com Nicolas Spinelli caindo na Curva 10 e sendo obrigado a deixar a sessão mais cedo. Pouco tempo depois, Lorenzo Baldassari também escorregou e caiu no setor 3.
Granado, que retorna após grave lesão, aparecia com uma boa volta e em ótima forma para se colocar verdadeiramente na disputa pela primeira posição.
Apesar do bom ritmo do brasileiro, ele terminou apenas em terceiro, com Matteo Ferrari na pole position para a corrida.
Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +
Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes
Stock Car: Petecof lidera primeiro treino livre em Curvelo
214 corridas sem vitória de Fernando Alonso na F1: veja quem são os outros pilotos na lista
MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários