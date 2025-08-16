Todas as categorias

Relato da corrida
MotoE

MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

Prova teve disputa pela liderança do início ao fim; piloto brasileiro esteve entre as primeiras posições, mas cometeu um erro e caiu

Olivia Nogueira
Editado:
Matteo Ferrari, Felo Gresini MotoE

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoE finalizou o sábado o E-Prix da Áustria com mais uma vitória de Matteo Ferrari. O italiano já tinha vencido a corrida 1 e, após uma batalha intensa com Mattia Casadei, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada mais uma vez. O brasileiro Eric Granado também participou da disputa pelas primeiras posições, mas caiu e abandonou a prova. 

A largada foi tranquila, com Matteo Ferrari mantendo a liderança, seguido por Mattia Casadei e Hector Garzó, que ultrapassou Eric Granado. Mais atrás no pelotão, Kevin Zannoni caiu na curva 2 e ocasionou uma bandeira amarela no setor 1. 

A briga pelo P1 se manteve intensa durante toda a prova, com Ferrari, Casadei e Garzó chegando a liderar, e Granado se mantendo também sempre muito próximo. A três voltas para o fim, Garzó comandava o pelotão mas, pressionado pelos rivais, cometeu um erro na curva 1 e caiu para a quarta posição, com Ferrari, Casadei e Granado formando o top 3. 

Ferrari também errou na curva e Casadei assumiu a liderança. Na caçada pelos adversários, Granado errou e caiu, indo parar na brita. O brasileiro não conseguiu se recuperar e abandonou a prova. Casadei e Ferrari batalharam até o fim e o piloto da Ducati conseguiu recuperar o P1 e vencer pela segunda vez neste sábado. Garzó completou o pódio.

 

Filtros