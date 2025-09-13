Todas as categorias

Relato da corrida
MotoE

MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º

Prova final do mundial de motos elétricas na pista italiana teve incidente envolvendo dois dos candidatos ao título

Guilherme Longo
Editado:
Hector Garzo, Dynavolt Intact GP MotoE, Mattia Casadei, LCR E-Team

A MotoE fechou o sábado em Misano com uma segunda corrida caótica para completar a penúltima etapa da temporada. Nos metros finais, Matteo Ferrari fez a ultrapassagem em cima de Eric Granado para ficar com a vitória, com o brasileiro em segundo.

Leia também:

Alessandro Zaccone saiu melhor e saltou para a ponta na largada mas, dessa vez, Granado também teve uma boa largada para evitar perder mais posições. E, antes mesmo do fim da primeira volta, duas quedas, uma do campeão Jordí Torres e outra do húngaro Tibor Varga.

No fim da segunda volta, um incidente com impacto para o campeonato. Andrea Mantovani e Nicholas Spinelli vinham disputando posições no top 5, mas um toque entre os dois candidatos ao título deixou os dois no chão. Ambos conseguiram voltar à prova, mas no fim do pelotão.

Na quarta volta da prova, Eric deu um belo bote em cima de Zaccone para saltar para a ponta, com Ferrari e Garzó passando a atacar o italiano pela segunda posição.

Na última volta, Granado tentou segurar a vitória até o fim, mas não foi possível resistir às investidas de Ferrari, com italiano conseguindo assumir a liderança nas curvas finais do circuito. O brasileiro foi o segundo colocado, com seu companheiro de LCR, Mattia Casadei completando o pódio.

Agora a MotoE tira uma pausa de quase dois meses, retornando para a grande final da temporada 2025 em 08 de novembro, acompanhando a MotoGP no GP de Portugal, em Portimão.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

Guilherme Longo
