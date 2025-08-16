Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
MotoE

MotoE: Ferrari vence primeira corrida na Áustria; Granado é terceiro

Campeão de 2019 saiu da pole e, com queda de Casadei, manteve liderança até o fim; piloto brasileiro chegou a ser segundo, mas perdeu posição nos metros finais

Olivia Nogueira
Editado:
Matteo Ferrari, Felo Gresini MotoE

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assim como a MotoGP, a MotoE também voltou este fim de semana para mais uma etapa, na Áustria. A primeira corrida foi vencida com facilidade por Matteo Ferrari. O pódio foi completado por Hector Garzó e pelo brasileiro Eric Granado

Leia também:

A largada é tranquila e Matteo Ferrari mantem a liderança, mas Eric Granado perdeu uma posição para Hector Garzo. Ainda na primeira volta, Mattia Casadei, que havia largado da segunda posição, ultrapassou Ferrari e assumiu a ponta, mas cometeu um erro e caiu na curva seis, ocasionando uma bandeira amarela no setor três. 

Com a queda de Casadei, Granado voltou ao P3 da largada e começou a perseguir Garzo. Logo atrás, Oscar Gutierrez supera Lorenzo Baldassarri e é quarto. O piloto brasileiro se aproximou muito de Garzo, mas segurou o ataque para um momento mais oportuno. Mais atrás, Tibor Eric Varga ganhou posições em relação a largada enquanto Jordi Torres perdeu. 

Granado continuou se aproximando de Garzo cada vez mais, ameaçando a ultrapassagem em diversas oportunidades. O brasileiro conseguiu superar o espanhol na última volta, mas, a poucos metros da linha de chegada, Garzo recuperou a posição e Granado terminou em terceiro.  

 

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Olivia Nogueira MotoE
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro

Principais comentários
Mais de
Olivia Nogueira
Moto2: González faz a pole, mas cumpre punição e Holgado larga na ponta na Áustria; Moreira é segundo

Moto2: González faz a pole, mas cumpre punição e Holgado larga na ponta na Áustria; Moreira é segundo

Moto2
Moto2: González faz a pole, mas cumpre punição e Holgado larga na ponta na Áustria; Moreira é segundo
MotoGP: Bezzechi domina e é pole na Áustria; Márquez sofre queda

MotoGP: Bezzechi domina e é pole na Áustria; Márquez sofre queda

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Bezzechi domina e é pole na Áustria; Márquez sofre queda
Harvick 'retruca' Larson após crítica a filme com sátira à NASCAR

Harvick 'retruca' Larson após crítica a filme com sátira à NASCAR

NASCAR Cup
Watkins Glen
Harvick 'retruca' Larson após crítica a filme com sátira à NASCAR

Últimas notícias

NASCAR Brasil: Decisão da Challenge promete emoção no Velocitta

NASCAR Brasil: Decisão da Challenge promete emoção no Velocitta

NSBR NASCAR Brasil
Velocitta I
NASCAR Brasil: Decisão da Challenge promete emoção no Velocitta
Moto2: González faz a pole, mas cumpre punição e Holgado larga na ponta na Áustria; Moreira é segundo

Moto2: González faz a pole, mas cumpre punição e Holgado larga na ponta na Áustria; Moreira é segundo

MOT2 Moto2
Moto2: González faz a pole, mas cumpre punição e Holgado larga na ponta na Áustria; Moreira é segundo
MotoGP - Stoner: 'Poderia ter vencido o 'antigo' Márquez, mas agora ele tem algo a mais'

MotoGP - Stoner: 'Poderia ter vencido o 'antigo' Márquez, mas agora ele tem algo a mais'

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Stoner: 'Poderia ter vencido o 'antigo' Márquez, mas agora ele tem algo a mais'
MotoE: Ferrari vence primeira corrida na Áustria; Granado é terceiro

MotoE: Ferrari vence primeira corrida na Áustria; Granado é terceiro

MotE MotoE
MotoE: Ferrari vence primeira corrida na Áustria; Granado é terceiro

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros