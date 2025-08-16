Assim como a MotoGP, a MotoE também voltou este fim de semana para mais uma etapa, na Áustria. A primeira corrida foi vencida com facilidade por Matteo Ferrari. O pódio foi completado por Hector Garzó e pelo brasileiro Eric Granado.

A largada é tranquila e Matteo Ferrari mantem a liderança, mas Eric Granado perdeu uma posição para Hector Garzo. Ainda na primeira volta, Mattia Casadei, que havia largado da segunda posição, ultrapassou Ferrari e assumiu a ponta, mas cometeu um erro e caiu na curva seis, ocasionando uma bandeira amarela no setor três.

Com a queda de Casadei, Granado voltou ao P3 da largada e começou a perseguir Garzo. Logo atrás, Oscar Gutierrez supera Lorenzo Baldassarri e é quarto. O piloto brasileiro se aproximou muito de Garzo, mas segurou o ataque para um momento mais oportuno. Mais atrás, Tibor Eric Varga ganhou posições em relação a largada enquanto Jordi Torres perdeu.

Granado continuou se aproximando de Garzo cada vez mais, ameaçando a ultrapassagem em diversas oportunidades. O brasileiro conseguiu superar o espanhol na última volta, mas, a poucos metros da linha de chegada, Garzo recuperou a posição e Granado terminou em terceiro.

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!