Relato de classificação
MotoE

MotoE: Granado é 3º no quali na Hungria; Casadei fica com a pole

Mundial de motos elétricas chega à metade da temporada 2025 neste fim de semana

Guilherme Longo
Editado:
Eric Granado

A MotoE encerrou as atividades desta sexta-feira no Balaton Park com a sessão classificatória da quarta etapa da temporada 2025. Mattia Casadei ficou com a pole position, enquanto o brasileiro Eric Granado garantiu uma vaga na primeira fila, terminando em terceiro.

Casadei garantiu a pole com um tempo de 01min45s600, colocando 0s188 de vantagem para Lorenzo Baldassari, enquanto Granado ficou a 0s272, garantindo uma posição na primeira fila. 

Líder do Mundial, o italiano Andrea Mantovani não teve uma boa sexta-feira, e largará as duas corridas do fim de semana apenas na 15ª posição. Com isso, o vice-líder, Alessandro Zaccone terá uma boa chance de assumir a ponta do campeonato. O italiano foi o sexto colocado na classificação, fechando a segunda fila do grid.

A MotoE volta à pista amanhã para as duas corridas da quarta etapa da temporada 2025. As largadas estão marcadas para 07h10 e 11h10, com transmissão da ESPN e do Disney+.

In this article
Guilherme Longo MotoE
