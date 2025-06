A MotoE fechou o dia de atividades em Assen com a classificação da segunda etapa da temporada 2025. Mattia Casadei marcou a pole position, enquanto seu companheiro de LCR, o brasileiro Eric Granado, foi o sétimo colocado em seu primeiro quali do retorno após a fratura sofrida em Le Mans.

Em uma sessão que correu sem problemas, Casadei aproveitou o vácuo de Granado em diversos momentos e garantiu a pole com um tempo de 01min39s943, menos de um décimo à frente de Andrea Mantovani. Jordí Torres completou a primeira fila. Já Eric, que chegou a ficar entre o top 3, terminou em sétimo, a 0s258 do companheiro de equipe, sem melhorar sua marca na última volta.

A MotoE encerra a etapa de Assen no sábado com as duas corridas do fim de semana, com largadas marcadas para 07h15 e 11h10, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+.

