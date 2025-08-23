A MotoE encerrou as atividades do sábado no Balaton Park com a segunda e última corrida do fim de semana da etapa da Hungria. Enquanto Mattia Casadei confirmou a dupla vitória, Eric Granado foi o sétimo após largar da terceira posição.

Assim como na corrida 1, Casadei e Baldassari chegaram à primeira curva disputando a ponta, com o segundo levando a melhor. Já Granado caía para quarto, perdendo posição para Spinelli.

No final da primeira volta, Baldassari e Casadei já desgarravam um pouco dos demais na briga pela ponta. Spinelli se mantinha em terceiro, enquanto Ferrari ultrapassava Granado pela quarta posição. Na penúltima curva, o brasileiro retomava o quarto lugar.

Quando a prova entrava na metade, Baldassari e Casadei seguiam mais à frente em uma luta própria pela vitória, enquanto Granado voltava a colar em Spinelli buscando retomar a terceira posição. No início da quinta volta, Casadei conseguia a ultrapassagem para voltar à liderança, enquanto Spinelli subia para segundo também, deixando Baldassari para ser atacado pelo brasileiro.

No final, Mattia Casadei confirmou a dupla vitória do fim de semana na Hungria, com Nicholas Spinelli em segundo e Matteo Ferrari em terceiro. Com uma queda de rendimento na última volta, Eric Granado terminou na sétima posição.

Com a etapa concluída, a MotoE agora espera a próxima etapa, acompanhando a MotoGP em sua visita ao Circuito de Barcelona para o GP da Catalunha, quinta de sete etapas da temporada 2025.

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!