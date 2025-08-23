Todas as categorias

Relato da corrida
MotoE

MotoE: Granado é sétimo na corrida 2 da Hungria; Casadei confirma vitória dupla na etapa

Brasileiro chegou a lutar para manter a última posição no pódio, mas foi perdendo rendimento nos minutos finais da prova

Guilherme Longo
Editado:
Mattia Casadei em Le Mans

A MotoE encerrou as atividades do sábado no Balaton Park com a segunda e última corrida do fim de semana da etapa da Hungria. Enquanto Mattia Casadei confirmou a dupla vitória, Eric Granado foi o sétimo após largar da terceira posição.

Leia também:
 

Assim como na corrida 1, Casadei e Baldassari chegaram à primeira curva disputando a ponta, com o segundo levando a melhor. Já Granado caía para quarto, perdendo posição para Spinelli.

No final da primeira volta, Baldassari e Casadei já desgarravam um pouco dos demais na briga pela ponta. Spinelli se mantinha em terceiro, enquanto Ferrari ultrapassava Granado pela quarta posição. Na penúltima curva, o brasileiro retomava o quarto lugar.

 

Quando a prova entrava na metade, Baldassari e Casadei seguiam mais à frente em uma luta própria pela vitória, enquanto Granado voltava a colar em Spinelli buscando retomar a terceira posição. No início da quinta volta, Casadei conseguia a ultrapassagem para voltar à liderança, enquanto Spinelli subia para segundo também, deixando Baldassari para ser atacado pelo brasileiro.

 

No final, Mattia Casadei confirmou a dupla vitória do fim de semana na Hungria, com Nicholas Spinelli em segundo e Matteo Ferrari em terceiro. Com uma queda de rendimento na última volta, Eric Granado terminou na sétima posição.

Com a etapa concluída, a MotoE agora espera a próxima etapa, acompanhando a MotoGP em sua visita ao Circuito de Barcelona para o GP da Catalunha, quinta de sete etapas da temporada 2025.

 

Guilherme Longo MotoE
