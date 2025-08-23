Todas as categorias

Relato da corrida
MotoE

MotoE: Granado é terceiro em corrida marcada por forte acidente de piloto húngaro; Casadei vence

Piloto da casa, Tibor Erik Varga sai do acidente consciente, mas foi levado ao hospital para exames

Guilherme Longo
Editado:
Eric Granado

A MotoE realizou na manhã deste sábado a primeira corrida do fim de semana no Balaton Park. Em uma prova marcada por um forte acidente envolvendo o piloto da casa, Tibor Erik Varga, precisando ser encaminhado ao hospital para mais exames, Mattia Casadei venceu, com Eric Granado em terceiro, fazendo seu segundo pódio no ano.

Enquanto Baldassari saltou para a ponta, Granado fez um vai e volta entre o apagar das luzes e a primeira curva, com o brasileiro caindo para quarto e subindo para segundo. Nas primeiras curvas, quedas de Torres e Bernardi. 

E antes mesmo do fim da primeira volta, mais um incidente, envolvendo o piloto da casa Erik Varga e o pole Casadei. Com o húngaro ficando no chão, a direção de prova acionou a bandeira vermelha no início do segundo giro, de oito. A direção de prova anunciou que o piloto estava consciente, mas que ele seria levado ao hospital para mais exames, e confirmou que a corrida seria reduzida para quatro voltas.

 

No momento da paralisação, Baldassari era o líder, com Ferrari em segundo e Spinelli em terceiro. Buscando se livrar da confusão, Granado caía para quarto. Porém a direção de prova determinou o retorno do grid original.

Na nova saída, Eric não saiu bem e manteve a terceira posição, mas muito pressionado pelos que vinham atrás. O brasileiro sofria para manter a estabilidade da moto, balançando demais na chegada às curvas. já Casadei largou melhor e disparou na frente, sem dar chances a Baldassari.

 

No final, Mattia Casadei segurou os avanços de Lorenzo Baldassari na última volta para garantir a vitória, com Eric Granado fechando o top 3, sendo o segundo pódio do brasileiro na temporada 2025.

A MotoE encerra sua etapa no Balaton Park com a segunda corrida do fim de semana ainda neste sábado. A largada está marcada para 11h10 com transmissão da ESPN e do Disney+.

Guilherme Longo
