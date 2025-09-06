Todas as categorias

Relato da corrida
MotoE

MotoE: Granado faz final de semana perfeito com vitória na corrida 2 da Catalunha

Nicholas Spinellim e Mattia Casadei completaram o pódio de Barcelona

Editado:
Eric Granado

Eric Granado, piloto brasileiro da LCR, fez um final de semana perfeito após vencer a corrida 2 da etapa da Catalunha da MotoE. Nicholas Spinellim da Rivacold Snipers, e Mattia Casadei, também da LCR, completaram o pódio em Barcelona.

Leia também:

Com a vitória do brasileiro, o final de semana catalão de Eric Granado foi total, com pole position, vitória na corrida 1 e triunfo na 2, pontuando 50 pontos, a maior quantidade de pontos disponível em um final de semana da categoria de motos totalmente elétricas.

Como foi a corrida 2?

A largada já começou com Andrea Mantovani e Tibor Varga caindo na primeira volta e instaurando bandeira amarela no setor 2, enquanto o restante do grid se aproximou da liderança, com Baldassarri assumindo a ponta. Granado perdeu algumas posições no início

Logo em seguida, Matteo Ferrari assumiu a ponta da prova, após uma manobra sobre os líderes. No entanto, faltando duas voltas para o fim, Granado assumiu a ponta da prova, enfrentando Ferrari, que caiu logo em seguida na curva 10, deixando uma boa vantagem para o brasileiro.

Com a pressão pelo segundo lugar atrapalhando possíveis rivais de Granado, Eric se manteve na ponta e administrou a corrida de forma completa, garantindo o final de semana perfeito na etapa da Catalunha. Após a corrida, Mattia Casadei herdou o lugar no pódio, após Baldassarri ser punido três segundos por não cumprir penalidade de volta longa.

Posição Piloto # Equipe
Eric Granado 51 LCR E-Team
Nicholas Spinelli 29 Rivacold Snipers Team MotoE™
Mattia Casadei 40 LCR E-Team
Lorenzo Baldassarri 7 Dynavolt Intact GP
Alessandro Zaccone 61 Aruba Cloud MotoE™ Team
Kevin Zannoni 21 Power Electronics Aspar Team
Jacopo Hosciuc 12 MSI Racing Team
Hector Garzo 1 Dynavolt Intact GP
Oscar Gutierrez 99 MSI Racing Team
10º Luca Bernardi 19 Aruba Cloud MotoE™ Team
11º Alessio Finello 72 Felo Gresini MotoE™
12º Raffaele Fusco 77 Ongetta SIC58 Squadra Corse
13º Tommaso Occhi 28 Ongetta SIC58 Squadra Corse
NC Matteo Ferrari 11 Felo Gresini MotoE™
NC Jordi Torres 81 Power Electronics Aspar Team
NC Andrea Mantovani 9 Klint Forward Factory Team
NC Tibor Erik Varga 47 Rivacold Snipers Team MotoE™

