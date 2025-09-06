MotoE: Granado faz final de semana perfeito com vitória na corrida 2 da Catalunha
Nicholas Spinellim e Mattia Casadei completaram o pódio de Barcelona
Eric Granado, piloto brasileiro da LCR, fez um final de semana perfeito após vencer a corrida 2 da etapa da Catalunha da MotoE. Nicholas Spinellim da Rivacold Snipers, e Mattia Casadei, também da LCR, completaram o pódio em Barcelona.
Com a vitória do brasileiro, o final de semana catalão de Eric Granado foi total, com pole position, vitória na corrida 1 e triunfo na 2, pontuando 50 pontos, a maior quantidade de pontos disponível em um final de semana da categoria de motos totalmente elétricas.
Como foi a corrida 2?
A largada já começou com Andrea Mantovani e Tibor Varga caindo na primeira volta e instaurando bandeira amarela no setor 2, enquanto o restante do grid se aproximou da liderança, com Baldassarri assumindo a ponta. Granado perdeu algumas posições no início
Logo em seguida, Matteo Ferrari assumiu a ponta da prova, após uma manobra sobre os líderes. No entanto, faltando duas voltas para o fim, Granado assumiu a ponta da prova, enfrentando Ferrari, que caiu logo em seguida na curva 10, deixando uma boa vantagem para o brasileiro.
Com a pressão pelo segundo lugar atrapalhando possíveis rivais de Granado, Eric se manteve na ponta e administrou a corrida de forma completa, garantindo o final de semana perfeito na etapa da Catalunha. Após a corrida, Mattia Casadei herdou o lugar no pódio, após Baldassarri ser punido três segundos por não cumprir penalidade de volta longa.
|Posição
|Piloto
|#
|Equipe
|1º
|Eric Granado
|51
|LCR E-Team
|2º
|Nicholas Spinelli
|29
|Rivacold Snipers Team MotoE™
|3º
|Mattia Casadei
|40
|LCR E-Team
|4º
|Lorenzo Baldassarri
|7
|Dynavolt Intact GP
|5º
|Alessandro Zaccone
|61
|Aruba Cloud MotoE™ Team
|6º
|Kevin Zannoni
|21
|Power Electronics Aspar Team
|7º
|Jacopo Hosciuc
|12
|MSI Racing Team
|8º
|Hector Garzo
|1
|Dynavolt Intact GP
|9º
|Oscar Gutierrez
|99
|MSI Racing Team
|10º
|Luca Bernardi
|19
|Aruba Cloud MotoE™ Team
|11º
|Alessio Finello
|72
|Felo Gresini MotoE™
|12º
|Raffaele Fusco
|77
|Ongetta SIC58 Squadra Corse
|13º
|Tommaso Occhi
|28
|Ongetta SIC58 Squadra Corse
|NC
|Matteo Ferrari
|11
|Felo Gresini MotoE™
|NC
|Jordi Torres
|81
|Power Electronics Aspar Team
|NC
|Andrea Mantovani
|9
|Klint Forward Factory Team
|NC
|Tibor Erik Varga
|47
|Rivacold Snipers Team MotoE™
