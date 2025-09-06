Eric Granado, piloto brasileiro da LCR, fez um final de semana perfeito após vencer a corrida 2 da etapa da Catalunha da MotoE. Nicholas Spinellim da Rivacold Snipers, e Mattia Casadei, também da LCR, completaram o pódio em Barcelona.

Com a vitória do brasileiro, o final de semana catalão de Eric Granado foi total, com pole position, vitória na corrida 1 e triunfo na 2, pontuando 50 pontos, a maior quantidade de pontos disponível em um final de semana da categoria de motos totalmente elétricas.

Como foi a corrida 2?

A largada já começou com Andrea Mantovani e Tibor Varga caindo na primeira volta e instaurando bandeira amarela no setor 2, enquanto o restante do grid se aproximou da liderança, com Baldassarri assumindo a ponta. Granado perdeu algumas posições no início

Logo em seguida, Matteo Ferrari assumiu a ponta da prova, após uma manobra sobre os líderes. No entanto, faltando duas voltas para o fim, Granado assumiu a ponta da prova, enfrentando Ferrari, que caiu logo em seguida na curva 10, deixando uma boa vantagem para o brasileiro.

Com a pressão pelo segundo lugar atrapalhando possíveis rivais de Granado, Eric se manteve na ponta e administrou a corrida de forma completa, garantindo o final de semana perfeito na etapa da Catalunha. Após a corrida, Mattia Casadei herdou o lugar no pódio, após Baldassarri ser punido três segundos por não cumprir penalidade de volta longa.

Posição Piloto # Equipe 1º Eric Granado 51 LCR E-Team 2º Nicholas Spinelli 29 Rivacold Snipers Team MotoE™ 3º Mattia Casadei 40 LCR E-Team 4º Lorenzo Baldassarri 7 Dynavolt Intact GP 5º Alessandro Zaccone 61 Aruba Cloud MotoE™ Team 6º Kevin Zannoni 21 Power Electronics Aspar Team 7º Jacopo Hosciuc 12 MSI Racing Team 8º Hector Garzo 1 Dynavolt Intact GP 9º Oscar Gutierrez 99 MSI Racing Team 10º Luca Bernardi 19 Aruba Cloud MotoE™ Team 11º Alessio Finello 72 Felo Gresini MotoE™ 12º Raffaele Fusco 77 Ongetta SIC58 Squadra Corse 13º Tommaso Occhi 28 Ongetta SIC58 Squadra Corse NC Matteo Ferrari 11 Felo Gresini MotoE™ NC Jordi Torres 81 Power Electronics Aspar Team NC Andrea Mantovani 9 Klint Forward Factory Team NC Tibor Erik Varga 47 Rivacold Snipers Team MotoE™

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!