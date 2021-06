Em uma corrida bastante disputada, o brasileiro Eric Granado tornou-se o único piloto da temporada a vencer duas vezes, depois de chegar em primeiro na quarta etapa do Mundial de MotoE, disputada neste domingo (27) no circuito holandês de Assen.

Com o resultado, o piloto da equipe One Racing Engineering pulou da sexta para a terceira colocação do campeonato, reduzindo de 28 para 17 pontos a diferença para o atual líder, o italiano Alessandro Zaccone (equipe Octo Pramac MotoE), que terminou na terceira posição.

O segundo lugar foi garantido pelo atual campeão, o espanhol Jordi Torres (HP Pons 40).

Além de vencer a segunda e quarta etapas (Le Mans e Assen), Granado também registrou as quatro poles colocadas em jogo e três das quatro melhores voltas em corrida, em um desempenho que tem sido bastante notado pela comunidade internacional.

A largada neste domingo foi tensa e viu o brasileiro e Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) pulando na ponta, com o alemão garantindo a frente por ligeira vantagem.

Logo a seguir começaram as trocas de posição que dominaram a primeira parte da prova, com Eric chegando a ocupar o terceiro lugar, mas reagindo na sequência com uma precisa ultrapassagem sobre Zaccone para iniciar a caçada a Tulovic, que foi superado pelo brasileiro já na segunda volta.

Depois disso, Granado não perdeu mais a liderança, embora a pressão dos adversários e a briga por posições tenha sido intensas até a bandeirada.

“Foi como uma redenção para mim, como a vitória em Le Mans, que deu tanto ânimo para a equipe toda. É importante lembrar também do problema que tivemos em Barcelona, que me roubou muitos pontos", disse o vencedor, lembrando do problema eletrônico que o tirou do grid na hora da largada, na etapa anterior, realizada na Espanha.

"Mas tenho uma grande equipe, que me dá muito apoio. Fizemos um bom trabalho no fim de semana, eu estava me sentindo muito bem na moto".

“Eu pensava durante a corrida: Foco, não faça nenhum erro! Eu tentei pilotar com bastante calma, o mais suave que a situação permitia, para não ter problemas. E deu certo, conquistamos a segunda vitória".

"Foi emocionante subir ao pódio novamente com a bandeira do Brasil – isso sempre é especial pra mim. Só posso agradecer à equipe, aos fãs, aos patrocinadores, a todos que nunca deixam de acreditar no meu trabalho”, completou Eric.

Após a etapa de Assen, Alessandro Zaccone lidera com 70 pontos, seguido por Jordi Torres (63). Granado e o suíço Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) ocupam a quarta colocação, com 53 pontos.

Com mais três corridas a serem disputadas, o Mundial ainda tem 75 pontos em jogo. A próxima etapa está marcada para o dia 15 de agosto, em Spielberg, na Áustria. Eric Granado compete no Mundial de Moto-E com apoio de Oakley, Shark, CrossFox, Thinkers, GoPro, Alpinestars, Orbea, Marazul, Edge Life Sports e Frota Assessoria.

Resultado do ePrix de Assen, na Holanda:

1. Eric Granado (One Energy Racing)

2. Jordi Torres (HP Pons 40), a 0s844

3. Alessandro Zaccone (Octo Pramac MotoE), a 0s925

4. Matteo Ferrari (Indonesian E-Racing Gresini MotoE), a 1s518

5. Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing), a 2s656

6. Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadra Corse), a 2s692

7. Fermin Aldeguer (Openbank Aspar Team), a 2s742

8. Hikari Okubo (Avant Ajo MotoE), a 4s728

9. Yonny Hernandez (Octo Pramac MotoE), a 4s715

10. Miquel Pons (LCR E-Team), a 6s652

F1 AO VIVO: Verstappen DOMINA o GP DA ESTÍRIA, com Hamilton em um DISTANTE segundo | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.