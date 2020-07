MotoE: Granado larga na quarta posição no GP da Andaluzia

Eric Granado terá uma pouco mais de trabalho se quiser garantir nova vitória na segunda etapa da MotoE de 2020, categoria que faz parte do mundial de motovelocidade que utiliza motos totalmente elétricas.

Neste sábado, o piloto brasileiro fez o tempo de 1min48s576 e ficou a 0s418 de Dominique Aegerter, que vai largar na frente na prova deste domingo.

Granado terá à sua frente, além do rival suíço, Matteo Ferrari e Lukas Tulovic, que formarão a primeira fila.

O GP da Andaluzia da MotoE acontece neste domingo, às 5h05 deste domingo.

Grid de largada

Pos. Piloto Tempo 1 Dominique AEGERTER 1'48.158 2 Matteo FERRARI 1'48.425 3 Lukas TULOVIC 1'48.525 4 Eric GRANADO 1'48.576 5 Jordi TORRES 1'48.743 6 Alejandro MEDINA 1'48.766 7 Alex DE ANGELIS 1'48.863 8 Mattia CASADEI 1'48.897 9 Niccolo CANEPA 1'49.206 10 Josh HOOK 1'49.255 11 Xavi CARDELUS 1'49.334 12 Xavier SIMEON 1'49.395 13 Mike DI MEGLIO 1'49.525 14 Alessandro ZACCONE 1'49.734 15 Jakub KORNFEIL 1'50.229 Maria HERRERA Tommaso MARCON

