Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoE

MotoE: Vivo na briga pelo título, Granado crava as poles da etapa de Misano

Brasileiro vem de fim de semana perfeito em Barcelona, com pole e as duas vitórias da etapa

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
G0qQIj1WEAASyMS

A MotoE encerrou as atividades da sexta-feira em Misano com a classificação da penúltima etapa da temporada 2025. E, repetindo o que foi visto em Barcelona, Eric Granado voou pela pista italiana e superou os rivais para garantir mais uma pole position.

Leia também:

Eric foi o mais rápido em um quali apertado, garantindo a pole com 01min40s030, apenas 0s026 à frente de Alessandro Zaccone. Andrea Mantovani foi o terceiro, a 0s086. Nicholas Spinelli e Matteo Ferrari completaram o top 5. 

Dos sete primeiros colocados no campeonato, o líder Mattia Casadei, companheiro de Eric na LCR, ficou apenas em 10º, enquanto o vice-líder Lorenzo Baldassari sai em 13º nas duas corridas do sábado.

A quatro corridas do fim, com 100 pontos ainda em jogo no campeonato, Casadei está na liderança com 132, empatado com Baldassari. Zaccone é o terceiro, com 122, enquanto Spinelli tem 114, Ferrari 112 e Granado e Mantovani estão empatados com 109.

A MotoE realiza as duas corridas da etapa de Misano neste sábado, com largadas às 07h10 e 11h10, com transmissão da ESPN e do Disney+.

 

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo MotoE
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP revela que MotoE será colocada "em hiato" após 2025

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
WEC: Dudu Barrichello brilha no fim e garante pódio nas 6h de São Paulo; Cadillac bate expectativas e vence com 1-2

WEC: Dudu Barrichello brilha no fim e garante pódio nas 6h de São Paulo; Cadillac bate expectativas e vence com 1-2

WEC
Interlagos
WEC: Dudu Barrichello brilha no fim e garante pódio nas 6h de São Paulo; Cadillac bate expectativas e vence com 1-2
Moto2: Moreira terá que largar do pitlane na República Tcheca após incidente na Alemanha; veja vídeo

Moto2: Moreira terá que largar do pitlane na República Tcheca após incidente na Alemanha; veja vídeo

Moto2
Moto2: Moreira terá que largar do pitlane na República Tcheca após incidente na Alemanha; veja vídeo
WEC: Dudu Barrichello anota pole das 6h de SP na classe GT3; Cadillac leva a melhor nos hipercarros

WEC: Dudu Barrichello anota pole das 6h de SP na classe GT3; Cadillac leva a melhor nos hipercarros

WEC
Interlagos
WEC: Dudu Barrichello anota pole das 6h de SP na classe GT3; Cadillac leva a melhor nos hipercarros

Últimas notícias

Saiba quais pilotos da NASCAR Brasil foram selecionados para o Driver Development da NASCAR nos Estados Unidos

Saiba quais pilotos da NASCAR Brasil foram selecionados para o Driver Development da NASCAR nos Estados Unidos

NSBR NASCAR Brasil
Saiba quais pilotos da NASCAR Brasil foram selecionados para o Driver Development da NASCAR nos Estados Unidos
NASCAR Xfinity AO VIVO: Assista à etapa de Bristol com Motorsport.com

NASCAR Xfinity AO VIVO: Assista à etapa de Bristol com Motorsport.com

NSXF NASCAR XFINITY
NASCAR Xfinity AO VIVO: Assista à etapa de Bristol com Motorsport.com
F1: Como a McLaren pode conquistar o título dos construtores no GP do Azerbaijão

F1: Como a McLaren pode conquistar o título dos construtores no GP do Azerbaijão

F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Como a McLaren pode conquistar o título dos construtores no GP do Azerbaijão
F1: Como foram as recentes disputas pelo título faltando apenas um terço da temporada

F1: Como foram as recentes disputas pelo título faltando apenas um terço da temporada

F1 Fórmula 1
F1: Como foram as recentes disputas pelo título faltando apenas um terço da temporada

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros