MotoE: Vivo na briga pelo título, Granado crava as poles da etapa de Misano
Brasileiro vem de fim de semana perfeito em Barcelona, com pole e as duas vitórias da etapa
A MotoE encerrou as atividades da sexta-feira em Misano com a classificação da penúltima etapa da temporada 2025. E, repetindo o que foi visto em Barcelona, Eric Granado voou pela pista italiana e superou os rivais para garantir mais uma pole position.
Eric foi o mais rápido em um quali apertado, garantindo a pole com 01min40s030, apenas 0s026 à frente de Alessandro Zaccone. Andrea Mantovani foi o terceiro, a 0s086. Nicholas Spinelli e Matteo Ferrari completaram o top 5.
Dos sete primeiros colocados no campeonato, o líder Mattia Casadei, companheiro de Eric na LCR, ficou apenas em 10º, enquanto o vice-líder Lorenzo Baldassari sai em 13º nas duas corridas do sábado.
A quatro corridas do fim, com 100 pontos ainda em jogo no campeonato, Casadei está na liderança com 132, empatado com Baldassari. Zaccone é o terceiro, com 122, enquanto Spinelli tem 114, Ferrari 112 e Granado e Mantovani estão empatados com 109.
A MotoE realiza as duas corridas da etapa de Misano neste sábado, com largadas às 07h10 e 11h10, com transmissão da ESPN e do Disney+.
