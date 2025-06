Alessandro Zaccone escalou o pelotão na largada e venceu a corrida 2 da etapa da Holanda da MotoE, seguido por Andrea Mantovani e Lorenzo Baldassari no pódio. O piloto brasileiro Eric Granado, recuperado de fratura, chegou em oitavo.

A corrida começou com Granado caindo de sétimo para a 11ª colocação, com Alessandro Zaccone ganhando posições em sequência e tomando a liderança de Andrea Mantovani, que aproveitou a necessidade de volta longa de Mattia Casadei. Na volta 2, Fusco e Occhi sofreram quedas, acionando bandeiras amarelas no setor 1.

Apesar da largada abaixo do esperado, o piloto brasileiro começou a recuperar posições, escalando o pelotão até chegar em oitavo, sendo ultrapassado por Casadei na última volta.

Indo para o final da prova, Matteo Ferrari subiu temporariamente para a terceira colocação por conta da volta longa de Nicholas Spinelli mas perdendo a posição para Lorenzo Baldassari por sofrer a mesma penalidade. Com isso, Alessandro Zaccone se manteve na liderança, seguido por Mantovani e Lorenzo Baldassari.

