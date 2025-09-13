Todas as categorias

Relato da corrida
MotoE

MotoE: Zaccone vence a corrida 1 em Misano; Granado é 4º

Corrida 2 será disputada ainda neste sábado, com largada às 11h10

Guilherme Longo
Editado:
Hector Garzo, Dynavolt Intact GP MotoE

A MotoE entregou na manhã deste sábado uma primeira corrida muito animada em Misano. A vitória ficou com Alessandro Zaccone, à frente de Nicholas Spinelli e Andrea Mantovani, enquanto o brasileiro Eric Granado não conseguiu aproveitar a vantagem da pole, terminando em quarto.

Apesar de uma boa largada de Granado, Zaccone saltou melhor e assumiu a liderança, deixando o brasileiro para ser atacado pelos demais. Antes do fim da primeira volta, ele já caía para quarto, sendo ultrapassado por Spinelli e Mantovani. Líder do campeonato, Casadei subia de 10º para 8º, enquanto o vice-líder, Baldassari, era o nono após sair de 13º.

Enquanto Zaccone e Mantovani descolavam um pouco na frente, Granado colava em Spinelli em busca da terceira posição, fazendo a ultrapassagem no início da terceira volta.

Com Zaccone abrindo 0s5 na frente a três voltas do fim, Spinelli, Mantovani e Granado se encontravam em uma disputa separada pela segunda posição, enquanto Casadei e Baldassari caíam para nono e décimo, respectivamente.

No final, Alessandro Zaccone garante a vitória, tendo que segurar Nicholas Spinelli até os metros finais. Andrea Mantovani foi o terceiro e Eric Granado em quarto, com Matteo Ferrari fechando o top 5, enquanto Mattia Casadei e Lorenzo Baldassari terminaram em nono e décimo.

A MotoE encerra a penúltima etapa da temporada 2025 com a segunda corrida do fim de semana ainda neste sábado. A largada está marcada para 11h10, com transmissão da ESPN e do Disney+.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

